“Maximiser les procédures”

🔴 #CORONAVIRUS: L’Italie est ce pays où se définissent parfois de beaux programmes d’intervention, mais pour passer des cartes à l’argent qui atteint les poches des citoyens, des travailleurs et des entreprises, les périodes historiques passent. heures, en élaborant le Plan socio-économique de 604 millions contre la crise, a consisté à décomplexer pleinement les procédures pour acheminer immédiatement les ressources économiques aux bénéficiaires. Notre autre engagement est de mettre en place des mesures qui ne sont pas répétitives par rapport aux mesures nationales et à celles des autres collectivités locales. Avec notre Plan, nous regardons les pauvres, les entreprises, les classes professionnelles et autonomes.

Gepostet von Vincenzo De Luca am Samstag, 4. avril 2020