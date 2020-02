Mayence 05 0-0 Schalke 04

Le match a eu lieu ce dimanche au Opel Arena et qui a fait face à la Mayence et à Schalke Il a terminé avec un nul nul entre les deux concurrents. Les deux équipes sont venues récolter des résultats disparates lors de leurs derniers matchs. Il Mayence 05 Il a affronté le jeu avec optimisme après avoir remporté la victoire 1-3 contre Hertha BSC. Côté visiteurs, le Schalke 04 il a dû se contenter d’un match nul contre le Paderborn. Après le résultat obtenu, l’équipe locale était en quinzième position, tandis que le Schalke Il est resté à la sixième place à la fin du match.

16/02/2020

À 20:08

CET

SPORT.es

Dans la première moitié, aucune des équipes n’a réussi devant le but, donc les 45 premières minutes se sont conclues avec le même résultat de 0-0.

Aucune des équipes n’a eu de chance pour le but en deuxième période et le temps réglementaire s’est donc terminé avec un résultat de 0-0.

Dans le chapitre des changements, c’était un match dans lequel les deux entraîneurs ont fait tous leurs changements. Les joueurs de Mayence qui sont entrés dans le jeu étaient Karim Onisiwo, Jean Philippe Mateta et Pierre Kunde remplacer Levin Oztunali, Adam Szalai et Danny Latzatandis que les changements de Schalke étaient Ozan Kabak, Ahmed Kutucu et Juan Miranda, qui est entré pour remplacer Jean-Clair Todibo, Benito Raman et Amine Harit.

L’arbitre a montré quatre cartons jaunes. Les locaux en ont vu deux (Jeffrey Bruma et Daniel Brosinski) et ceux de l’équipe visiteuse ont vu deux cartes, Jean-Clair Todibo et Ahmed Kutucu.

Après avoir terminé le duel avec cette cravate, le Schalke 04 Il s’est classé sixième du tableau avec 36 points, en mesure d’accéder à la Ligue Europa. De son côté, le Mayence 05 Ce point atteint, il atteint la quinzième place avec 22 points après le duel.

Le lendemain, le Mayence 05 jouera contre lui VfL Wolfsburg à la maison et Schalke 04 il jouera son match contre lui RB Leipzig dans son fief.

Fiche techniqueMayence 05:Robin Zentner, Moussa Niakhate, Jeffrey Bruma, Juste, Ridle Baku, Danny Latza (Pierre Kunde, min.82), Leandro Martins, Daniel Brosinski, Levin Oztunali (Karim Onisiwo, min.66), Robin Quaison et Adam Szalai (Jean Philippe Mateta, min.72)Schalke 04:Alexander Nubel, Jonjoe Kenny, Jean-Clair Todibo (Ozan Kabak, min.63), Matija Nastasic, Bastian Oczipka, Weston McKennie, Omar Mascarell, Amine Harit (Juan Miranda, min.82), Alessandro Schopf, Michael Gregoritsch et Benito Raman (Ahmed Kutucu, min. 75)Stade:Opel ArenaButs:0-0