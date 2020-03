Mayence 05 1-1 Fortuna Düsseldorf

Le match s’est joué ce dimanche Opel Arena et qui a fait face à la Mayence et à Düsseldorf Il a conclu avec une égalité à sens unique entre les deux candidats. Les deux équipes sont venues récolter des résultats disparates lors de leurs dernières rencontres. Il Mayence 05 Il est venu au jeu avec un moral renforcé après avoir remporté à domicile par un score de 2-0 à Paderborn. De la part de l’équipe visiteuse, le Fortuna Düsseldorf récolté une égalité à trois contre le Hertha BSC, ajoutant un point lors du dernier match de la compétition. Après le résultat obtenu, l’équipe locale était en quinzième position, tandis que le Düsseldorf Il est resté à la seizième place à la fin de la réunion.

Au cours de la première mi-temps, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué de but, donc le résultat est resté 0-0 pendant les 45 premières minutes.

Dans la deuxième période, la chance est venue pour l’équipe locale, qui a libéré la lumière grâce à un objectif de Levin Oztunali à la 61e minute, mais plus tard l’ensemble des Düsseldorf attaché grâce à un peu de Kenan Karaman peu avant la fin, spécifiquement en 85, mettant fin au duel avec le score de 1-1.

Pendant le match, les deux entraîneurs ont épuisé tous leurs changements. Par le Mayence entré par le banc Florian Muller, Levin Oztunali et Edimilson Fernandes remplacer Robin Zentner, Ronael Pierre Gabriel et Leandro Martins, tandis que les changements Düsseldorf étaient Rouwen Hennings, Marcel Sobottka et Kelvin Ofori, qui est entré par Markus Suttner, Adam Bodzek et Berisha wallonne.

Un total de trois cartons jaunes et un carton rouge ont été présentés dans le match. Dans la partie des locaux, un carton jaune a été montré Jean Philippe Mateta et Philipp Mwene et carton rouge à Jean Philippe Mateta (2 jaunes). Pour sa part, l’équipe visiteuse a exhorté le jaune à Kevin Stoger.

Après cette égalité à la fin du match, le Mayence 05 il était placé en quinzième position du tableau avec 26 points. De son côté, le Fortuna Düsseldorf avec ce point, il a obtenu la seizième place avec 22 points, au lieu de la permanence des séries éliminatoires, à la fin du match.

Le lendemain, l’équipe de Achim Beierlorzer fera face à Colognetandis que le Fortuna Düsseldorf sera mesurée par rapport à la Paderborn.

Fiche techniqueMayence 05:Robin Zentner (Florian Muller, min. 46), Moussa Niakhate, Jeffrey Bruma, Ronael Pierre Gabriel (Levin Oztunali, min. 46), Ridle Baku, Danny Latza, Leandro Martins (Edimilson Fernandes, min. 90), Philipp Mwene, Karim Onisiwo, Jean Philippe Mateta et Robin QuaisonFortuna Düsseldorf:Florian Kastenmeier, Kaan Ayhan, Andre Hoffmann, Markus Suttner (Rouwen Hennings, min.72), Matthias Zimmermann, Kevin Stoger, Adam Bodzek (Marcel Sobottka, min.75), Valon Berisha (Kelvin Ofori, min.79), Niko Giesselmann , Kenan Karaman et Erik ThommyStade:Opel ArenaButs:Levin Oztunali (1-0, min. 61) et Kenan Karaman (1-1, min. 85)