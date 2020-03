Mayence 05 2-0 Paderborn

Il Mayence a ajouté trois points à son casier après avoir gagné 2-0 contre Paderborn ce samedi dans le Opel Arena. Les deux équipes sont venues de perdre leurs derniers matchs. Il Mayence 05 face au match avec l’intention de retracer son score de ligue après avoir perdu le dernier match contre VfL Wolfsburg par un score de 4-0. De la part de l’équipe visiteuse, le Paderborn Il a été battu 3-2 lors du dernier match contre lequel il a joué. Bayern München. Après le résultat obtenu, l’ensemble maguntino est quinzième, tandis que le Paderborn Il est dix-huitième après la fin du duel.

La première partie du match a commencé favorablement pour l’équipe locale, ce qui a été mis en avant par le succès de l’objectif de but Robin Quaison à la 29e minute, il a ensuite marqué le Mayence 05, qui a augmenté les distances en mettant 2-0 à la 37e minute, concluant la première mi-temps avec le résultat de 2-0.

Aucune des équipes n’a réussi à marquer en deuxième période, donc le match s’est terminé avec un résultat 2-0.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. Par le Mayence 05 ils ont sauté du banc Pierre Kunde, Edimilson Fernandes et Adam Szalai remplacer Ronael Pierre Gabriel, Levin Oztunali et Jean Philippe Mateta, tandis que les changements du groupe de visiteurs Abdelhamid Sabiri, Dennis Jastrzembski et Sven Michel, qui a sauté sur le terrain pour Klaus Gjasula, Christopher Antwi-Adjej et Laurent Jans.

L’arbitre a averti avec un carton jaune de Karim Onisiwo par le Mayence et à Klaus Gjasula, Sebastian Vasiliadis et Sven Michel par l’équipe de Paderborn.

Après avoir terminé le match, le Mayence Il a ajouté trois points et a pris la quinzième place avec 25 points, tandis que l’équipe dirigée par Steffen Baumgart il a été placé à la dix-huitième place avec 16 points, au lieu de la descente en deuxième division.

Le lendemain, les deux équipes joueront dans leur fief. L’équipe maguntino affrontera le Fortuna Düsseldorf et, d’autre part, la Paderborn il le fera contre lui Cologne.

Fiche techniqueMayence 05:Léopold Zingerle, Laurent Jans, Christian Strohdiek, Sebastian Schonlau, Jamilu Collins, Kai Proger, Samuel Kari Fridjonsson, Sebastian Vasiliadis, Klaus Gjasula, Christopher Antwi-Adjej et Dennis SrbenyPaderborn:Robin Zentner, Philipp Mwene, Jeffrey Bruma, Moussa Niakhate, Ronael Pierre Gabriel, Levin Oztunali, Ridle Baku, Leandro Martins, Robin Quaison, Karim Onisiwo et Jean Philippe MatetaStade:Opel ArenaButs:Robin Quaison (1-0, min. 29) et Karim Onisiwo (2-0, min. 37)