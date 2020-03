Mayence 05 Fortuna Düsseldorf

Dimanche prochain à 18h00, le match de la vingt-cinquième journée de Bundesliga sera joué, qui permettra de mesurer la Mayence et à Düsseldorf dans le Opel Arena.

03/07/2020

À 18:08

CET

SPORT.es

Il Mayence 05 fait face au vingt-cinquième jour de jeu avec un moral renforcé pour consolider une course positive après avoir remporté sa querelle par un score de 2-0 à Paderborn dans le Opel Arenaavec des objectifs de Robin Quaison et Karim Onisiwo. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté huit des 24 matchs disputés à ce jour avec un chiffre de 33 points pour et 52 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Fortuna Düsseldorf a obtenu une égalité à trois contre Hertha BSC, ajoutant un point lors du dernier match disputé de la compétition, il vient donc à la rencontre avec la prétention de rester cette fois avec les trois points. Avant ce match, le Fortuna Düsseldorf Il avait remporté cinq des 24 matches disputés en Bundesliga cette saison, avec un bilan de 26 buts pour et 49 contre.

En concentrant l’attention sur la performance en tant qu’équipe locale, Mayence 05 Il a gagné quatre fois, il a perdu sept fois et il a tiré au sort une fois en 12 matchs joués, ce qui offre plus de possibilités que prévu aux visiteurs, qui pourraient avoir plus de chances de gagner. À la maison, Fortuna Düsseldorf Il a un bilan de deux victoires, sept défaites et trois matchs nuls en 12 matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, des chiffres qui ne donnent pas un équilibre trop optimiste pour le match qui le mesurera avec le Mayence 05.

Les deux rivaux se sont déjà affrontés auparavant dans le stade de Mayence 05En fait, les chiffres montrent quatre victoires, une défaite et un match nul pour les locaux. À leur tour, les sections locales ont un total de trois matchs de suite remportant leur rival dans cette compétition. La dernière fois que ces équipes se sont rencontrées en compétition, c’était en octobre 2019 et le match s’est terminé avec un score de 1-0 favorable à Düsseldorf.

Aujourd’hui, entre Mayence 05 et le Fortuna Düsseldorf Il y a une différence de quatre points dans le classement. L’équipe de Achim Beierlorzer Il est placé à la quinzième place avec 25 points dans son casier. En revanche, les visiteurs ont 21 points et occupent la seizième position du tournoi.