Mayence 05 Paderborn

Samedi prochain à 15h30, il aura lieu à Opel Arena le duel entre lui Mayence et le Paderborn au cours de la vingt-quatrième journée de la Bundesliga.

Il Mayence 05 atteint le vingt-quatrième jour avec l’intention de récupérer des points après avoir subi une défaite contre lui VfL Wolfsburg dans le match précédent pour un résultat 4-0. Depuis le début de la saison, les locaux ont remporté sept des 23 matches disputés à ce jour, avec 31 points pour et 52 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Paderborn a subi une perte pour lui Bayern München lors du dernier match (3-2), il espère donc mettre fin à sa séquence et réorienter sa carrière dans le tournoi.

Quant aux résultats en tant que local, Mayence 05 Il a remporté trois fois, a été battu sept fois et a tiré au sort une fois en 11 matchs joués jusqu’à présent, ce qui offre plus de possibilités que prévu aux visiteurs, qui pourraient avoir plus de chances de gagner. Aux sorties, le Paderborn Il a un équilibre de deux victoires, six défaites et trois nuls en 11 matchs qu’il a joués jusqu’à présent, donc en théorie, cela peut être un match favorable pour le Mayence 05 Ajoutez un résultat positif à la maison.

Les deux rivaux se sont déjà affrontés auparavant dans le Opel ArenaEn fait, les chiffres montrent deux victoires en faveur de Mayence 05. De plus, les locaux ont remporté le plus de temps dans leur stade contre le PaderbornEh bien, ils l’ont fait les deux dernières fois. La dernière confrontation de ce tournoi entre les deux équipes a eu lieu en octobre 2019 et s’est terminée par un score de 1-2 en faveur de Mayence.

En référence à leur position dans le classement de Bundesliga, nous pouvons voir que les locaux sont en avance sur leur rival avec une différence de six points. L’équipe de Achim Beierlorzer arrive au match en quinzième position et avec 22 points avant le match. En revanche, les visiteurs sont placés en dix-huitième position avec 16 points.