Mayence 05 Schalke 04

Dimanche prochain à 18h00, il aura lieu dans le Opel Arena le duel entre lui Mayence et le Schalke lors de la vingt-deuxième journée de Bundesliga.

15/02/2020

À 18:08

CET

Il Mayence 05 fait face à la réunion de la vingt-deuxième journée pour renforcer une course positive après avoir remporté à domicile par un score de 1-3 à Hertha BSC dans le Olympiastadionavec un peu de Robin Quaison. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté sept des 21 matches disputés jusqu’à présent en Bundesliga, avec une séquence de 31 points pour et 48 contre.

Côté visiteurs, le Schalke 04 a dû se contenter d’un match nul 1-1 contre le Paderborn lors de sa dernière rencontre, il arrive donc au match avec la prétention de rester cette fois avec les trois points. Sur les 21 matchs qu’il a disputés cette saison en Bundesliga, le Schalke 04 Il a gagné dans neuf d’entre eux avec un bilan de 32 buts pour et 27 contre.

En référence à la performance dans son stade, le Mayence 05 Il a gagné trois fois et a été battu sept fois en 10 matchs joués, ce qui offre plus de possibilités que prévu aux visiteurs, qui pourraient avoir plus de chances de gagner. En tant que visiteur, le Schalke 04 Il a un équilibre de quatre victoires, trois défaites et trois matchs nuls en 10 matchs qu’il a joués jusqu’à présent, c’est donc un adversaire utilisé pour marquer des points à domicile, donc le Mayence 05 Vous devez être vigilant si vous ne souhaitez pas laisser de points à la maison.

Lors de ses derniers affrontements au stade de Mayence 05, les chiffres montrent six victoires, six défaites et deux nuls pour les locaux. La dernière rencontre sur laquelle ils ont joué Mayence et le Schalke Dans cette compétition, elle a eu lieu en septembre 2019 et s’est terminée par un résultat 2-1 favorable à Schalke.

Actuellement, le Schalke 04 Il se place en tête du classement avec une différence de 14 points par rapport à son rival. À ce moment, le Mayence 05 Il compte 21 points et est en quinzième position. L’équipe visiteuse est sixième avec 35 points.