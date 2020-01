Mayence vs Bayern Munich: composition, nouvelles de l’équipe, débuts potentiels d’Odriozola, blessures et plus encore!

Le Bayern Munich est de retour, et cette fois les adversaires sont le FSV Mainz 05, une équipe qui ne va pas si bien pour le moment. Avec un gros match contre Hoffenheim en milieu de semaine et un match encore plus grand contre RB Leipzig quelques jours plus tard, Hansi Flick choisira probablement de faire tourner une grande partie de son équipe. L’entraîneur était très discret sur la sélection lors de sa conférence de presse, nous devrons donc deviner qui va jouer.

Nouvelles de l’équipe

Niklas Süle et Javi Martinez sont toujours blessés. Kingsley Coman a participé à un entraînement partiel par équipe hier mais ne sera pas prêt pour Mayence. Lucas Hernandez a également rejoint l’entraînement en équipe, mais il ne commencera pas tant qu’il ne sera pas en forme à 100%. Cela signifie que, pendant tout le mois de janvier, le seul joueur blessé qui a réussi à retrouver la forme était Serge Gnabry. Quelle pensée amusante.

Compte tenu de ce que nous savons, Hansi Flick pourrait opter pour une programmation en rotation. Cela signifie probablement mettre Philippe Coutinho derrière Robert Lewandowski à l’attaquant, et Serge Gnabry et Ivan Perisic sur les ailes. Thomas Müller voudra peut-être jouer contre Mayence pour avoir une chance de battre le record de passes décisives de Kevin De Bruyne en une seule saison, mais il est le plus susceptible d’être au repos pour un match comme celui-ci.

Au milieu de terrain, nous pouvons voir un pivot de Joshua Kimmich et Thiago Alcantara. Le couple Kimmich-Thiago a été critiqué pour être un peu trop mou cette saison, mais contre Mayence, cela ne devrait pas être un problème.

En défense, Alphonso Davies conservera sa position de départ à l’arrière gauche. Mayence est l’équipe favorite du Canada contre laquelle jouer, et il espère ajouter à son total de 2 buts en 2 matchs samedi. David Alaba et Jerome Boateng seront probablement les joueurs qui obtiendront le feu vert au centre-arrière, mais l’arrière droit est un sujet intéressant. Ce serait une occasion idéale de tester Alvaro Odriozola tout en donnant à Benjamin Pavard un peu de repos avant une série de matchs difficiles, mais Hansi Flick le saisira-t-il?

Voici comment nous pensons que le Bayern Munich s’alignera: