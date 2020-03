Mazzola sur Juve-Inter: “La Ligue a combiné un papocchio. Le championnat est déformé”

“La Ligue a combiné un joli papocchio – at-il dit Sandro Mazzola à Radio Kiss Kiss Napoli à propos du report de la Juventus-Inter et des autres matchs programmés à huis clos – Marotta a raison, on peut parler d’un championnat falsifié. C’est une chose de jouer aujourd’hui, une chose est de jouer à la mi-mai où les joueurs pourraient également être projetés et concentrés sur des engagements estivaux, comme le championnat d’Europe. Nous sommes tous convaincus que la santé des personnes doit toujours être en premier lieu, mais je pense que trop de confusion a été faite dans ce cas “.