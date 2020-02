Mbappe: «À 14 ans, je me suis entraîné avec le Real. Zidane est venu nous chercher dans sa voiture et je me suis dit: “est-ce que je retire mes chaussures?”

Kylian Mbappe a révélé le moment où il a été frappé par Zinedine Zidane. Un jeune adolescent Mbappe a été invité à s’entraîner avec le Real Madrid en Espagne après que son père ait reçu un appel du club. À la grande surprise du jeune, c’est le Zinedine Zidane lui-même qui était à l’aéroport pour récupérer le joueur et son père. L’anecdote a été partagée via le post de Kylian Mbappe sur la Players Tribune:

«Puis, juste avant mon 14e anniversaire, j’ai eu une incroyable surprise. Mon père a reçu un appel de quelqu’un du Real Madrid, m’invitant à venir en Espagne pour une formation pendant les vacances. Ce fut un choc, car ils ont en fait dit à mon père: “Zidane aimerait voir votre fils.” À l’époque, Zizou était le directeur sportif. Bien sûr, j’étais sur la lune. J’étais désespéré de partir.

Mais ce n’était pas si simple, en fait, parce que des éclaireurs commençaient à venir à nos matchs, et je recevais l’attention des médias. Quand tu as 13 ans, tu ne sais pas comment le gérer. Il y avait beaucoup de pression et ma famille voulait me protéger.

Mais c’était en fait mon 14e anniversaire cette semaine-là, et ce que je ne savais pas, c’est que mes parents organisaient tout avec le club pour qu’ils puissent m’emmener à Madrid en cadeau.

Quelle surprise pour moi!

Et croyez-le ou non, nous n’avons dit à personne où nous allions. Je n’en ai même pas parlé à mes amis les plus proches, parce que j’étais trop nerveux. Si les choses ne se passaient pas bien, je ne voulais pas revenir dans mon quartier et les décevoir.

Je n’oublierai jamais le moment où nous sommes arrivés au centre de formation depuis l’aéroport. Zidane nous a rencontrés sur le parking près de sa voiture, et c’était une très belle voiture, bien sûr. Nous avons dit bonjour, puis il m’a proposé de me conduire sur le terrain pour m’entraîner. Il montrait du doigt le siège avant, comme “Allez, monte.”

Mais je me suis juste figé et j’ai demandé: “Dois-je retirer mes chaussures?”

Hahaha! Je ne sais pas pourquoi j’ai dit ça. Mais c’était la voiture de Zizou!

Il pensait que c’était vraiment drôle. Il a dit: “Bien sûr que non, allez, entrez.”

Il m’a conduit sur le terrain d’entraînement, et je pensais juste à moi-même, je suis dans la voiture de Zizou. Je suis Kylian de Bondy. Ce n’est pas réel. Je dois encore dormir dans l’avion.

Parfois, même lorsque vous vivez vraiment quelque chose, cela ressemble à un rêve. »

Il est clair que le Real Madrid, et en particulier Zidane, recherchent le talent de Mbappe depuis des années et des années. Il semble que le jeune Français soit destiné à jouer pour le club un jour et à jouer pour son idole française, Zidane.

Pour lire l’article intégral de Mbappe pour la Players Tribune, utilisez le lien ci-dessous:

https://www.theplayerstribune.com/en-us/articles/kylian-mbappe-a-letter-to-young-kylians