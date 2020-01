Mbappé camanda: les jeunes joueurs les plus chers du monde en championnat d’Europe | Curiosités de football

Mbappé camanda: les jeunes joueurs les plus chers du monde en championnat d’Europe | Curiosités footballistiques | Football américain























































































































Les joueurs pour lesquels les équipes les plus riches et les plus puissantes du monde se battent.

Kylian Mbappé, le jeune joueur le plus cher du monde.

Photo:



Archiver

Pour:

Écriture futuriste

7 janvier 2020 à 13 h 27

Le marché des joueurs a augmenté ces dernières années à des niveaux très élevés, atteignant 222 millions d’euros pour la signature d’un joueur, ce que le PSG a payé à Barcelone pour Neymar.

Cependant, les grandes équipes ont déjà les yeux rivés sur les joueurs qui se projettent comme les meilleurs au monde depuis quelques années, mais ils rivalisent déjà dans l’élite du football mondial. Selon le portail «Transfermarkt», Kylian Mbappé est le jeune juagdor le plus cher du monde, ayant remporté la Coupe du monde et la projection qu’il a selon les experts.

Top 10 des joueurs les plus chers du monde:

1. Kylian Mbappé (PSG): 265 millions d’euros.

2. Lautar # ou Martínez (Inter): 117 millions d’euros.

3. Jadon Sancho (Borussia Dortmund): 168 millions d’euros.

4. Joao Felix (Atlético de Marid): 100 millions d’euros.

5. Kai Havertz (Bayer Leverkusen): 90 millions d’euros.

6. Matthijs de Ligt (Juventus): 75 millions d’euros.

7. Matteo Guendounzi (Arsenal): 70 millions d’euros.

8. Nicola Zaniolo (Rome): 67 millions d’euros.

9. Giaunluigui Donnaruma (Milan): 59 millions d’euros.

10. Vinicius Junior (Real Madrid): 55 millions d’euros.

L’élément n’a pas pu être enregistré, réessayez