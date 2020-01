Mbappe lié à Liverpool fait un énorme compliment aux côtés de Klopp

Date de publication: Mardi 21 janvier 2020 9:22

L’attaquant du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe, a qualifié Liverpool de «machine» alors qu’ils se dirigent vers le titre de Premier League à une vitesse jamais vue auparavant.

Rapports début novembre liés Liverpool avec un mouvement de 215 millions de livres sterling pour le Français, ce qui suggère que le manque de transferts des Reds cet été signifiait que l’argent était prêt à être dépensé en 2020.

Jurgen Klopp a versé de l’eau froide sur les revendications à l’époque et a affirmé qu’il serait difficile pour «n’importe quel club» d’acheter Mbappe au PSG.

Liverpool a pris une avance de 16 points au sommet de la Premier League cette saison, ne perdant que deux points toute la saison et Mbappe a salué Klopp«Machine».

“Ce que Liverpool fait en ce moment est incroyable”, a déclaré Mbappe à BBC Sport. “Ils sont comme une machine, ils ont trouvé un rythme et sont comme” on joue encore, on joue encore “.

“Ils n’ont perdu aucun match. Lorsque vous regardez, vous pensez que tout est facile, mais ce n’est pas facile. Les gars sont concentrés, ils jouent tous les trois jours et ils gagnent, ils gagnent, ils gagnent.

“Maintenant, le problème est que tout le monde regarde Liverpool, et tout le monde regarde ce que nous pouvons faire contre eux, alors maintenant ils doivent montrer qu’ils sont à nouveau forts mais c’est une très bonne équipe avec un très bon manager.”

Mbappe a été étroitement lié aux géants espagnols du Real Madrid au cours de la dernière année, mais l’international français a déclaré qu’il se concentrait uniquement sur le PSG.

“Tout le monde en parle – quand j’étais jeune, j’en ai aussi parlé”, a expliqué Mbappe. “Mais maintenant je suis un joueur et je sais que ce n’est pas le moment.

«Nous sommes en janvier – c’est le moment de l’argent de la saison. Imaginez que je réponde à votre question et dise quelque chose. Tout le monde en parlera et ce n’est pas bon pour le PSG.

«Maintenant, je suis avec le PSG et je suis à 100% avec le club. Je veux aider le club à grandir cette saison, à gagner beaucoup de titres, donc pour moi ce n’est pas bien de parler de [my future].

«Je pense au club parce que le club m’a aidé. Je suis venu ici à 18 ans. J’étais un talent mais je n’étais pas une superstar. Maintenant, je suis une superstar, grâce au PSG et à l’équipe de France.

«Je dois rester calme et rester concentré sur le PSG. Après cela, à la fin de la saison, nous verrons. Mais maintenant, je me concentre sur mon jeu. “