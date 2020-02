Mbappé ne s’est pas excusé auprès de Tuchel

L’attaquant français Kylian Mbappé a évité de s’excuser auprès de son entraîneur, Thomas Tuchel, et ses coéquipiers pour l’incident ont joué le rôle de remplaçant lors de la rencontre que son équipe a disputée samedi dernier contre Montpellier.

02/04/2020

Agir à 12:13

CET

SPORT.es

Selon le journal ‘L’Equipe’, Tuchel a rassemblé ses joueurs avant de commencer l’entraînement dimanche dernier, comme il le fait habituellement, et les a félicités de leur attitude lors de la rencontre. L’entraîneur allemand a profité de la circonstance pour se référer à ses frottements avec Mbappé en quittant le terrain et a déclaré que “Il n’est pas nécessaire de nourrir les journalistes.”

Devant ses camarades de classe, l’attaquant français a évité de s’excuser et a simplement admis que sa réaction pouvait être exagérée. Il a également précisé que ce qui s’était passé n’avait rien à voir avec les coéquipiers qui sont entrés sur le terrain dans la double substitution faite par Tuchel (Cavani et Icardi ont remplacé Mbappé et Sarabia), mais le problème était avec le technicien.

D’après ces informations, Mbappé l’a dérangé que Tuchel ait essayé de dire quelque chose à son oreille après l’avoir remplacé, le traiter aussi bien qu’une personne mineure et pas comme un adulte.