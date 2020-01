Mbappé reconnaît qu’il ne pourra jamais égaler Messi

Kylian Mbappé, attaquant du Paris Saint Germain, a accordé une interview à «La Gazzetta dello Sport» dans laquelle il a reconnu que il ne pourra plus suivre le chemin de Leo Messi au cours de sa carrière de footballeur et maintenant il doit s’inspirer de la carrière de Cristiano Ronaldo.

“Il est trop tard pour moi de faire une carrière comme Messi, j’aurais dû rester à Monaco. Sans prendre aucun mérite de Messi, je dois maintenant m’inspirer de la carrière de Cristiano “, a-t-il déclaré.

Et est-ce Kylian Mbappé n’a jamais caché son admiration pour le footballeur portugais de la Juventus, qu’il considère comme le bon joueur pour que le club italien puisse revenir pour atteindre la Ligue des champions. “La Juventus est une équipe solide et est illustrée par les finales qu’il a disputées ces dernières saisons. Ils ont toujours manqué de quelque chose pour faire la différence, et maintenant ils l’ont grâce à Cristiano. C’est le joueur qui vous fait gagner les choses importantes. Cette année, la Juventus fait partie des favoris, mais il y a aussi les habituels, Madrid, Barcelone, Liverpool. “

Mbappé aussi Il a parlé de son coéquipier, Neymar. “C’est un grand joueur avec qui j’ai de bonnes relations hors du terrain. Il a vécu deux saisons difficiles, mais retrouve son meilleur niveau. C’est une bonne nouvelle pour les fans du Paris Saint Germain et ceux qui aiment le football “, a-t-il déclaré.

Le Français, arrivé à Paris Saint-Gemain en août 2017, a déclaré que Verratti est le joueur qui l’a le plus surpris. “C’est un phénomène, il me semble évident. C’est le joueur qui m’a le plus impressionné depuis que je suis au PSG. Il est génial et c’est une chance incroyable de l’avoir dans mon équipe. Je suis fier de jouer avec lui“il a fini.