Mbappe restera au PSG en 2020

Kylian Mbappe et Neymar semblent tous deux destinés à rester une autre année au PSG. Selon un reportage du point de vente français L’Equipe, le coronavirus empêchera tout mouvement car la valeur du couple a baissé en raison de l’épidémie. Le PSG s’attendait à des frais de transfert de plus de 150 millions d’euros pour chacun – des prix que très peu de clubs pouvaient payer compte tenu de l’état actuel de l’économie mondiale.

Neymar est étroitement lié au retour à Barcelone depuis plus d’un an, tandis que Kylian Mbappe est depuis longtemps le désir du Real Madrid et de sa base de fans.

Le Français de 21 ans, Mbappe, est sous contrat jusqu’en 2022. L’émir du Qatar aurait déclaré ce qui suit:

“Que ce soit le vent, la neige ou la pluie, Mbappé restera, tel est le désir de l’émir.”

De nombreux transferts à grande échelle seront probablement suspendus cet été compte tenu de la pandémie. Si Mbappe continue de suspendre le renouvellement de son contrat, la viabilité de sa signature pour Madrid augmente de façon exponentielle en 2021, avec seulement un an restant sur son contrat.