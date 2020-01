Mbappé sème le doute sur son avenir

Le joueur de PSG, Kylian Mbappé, toujours pas clair sur son futur. Le Français est l’un des meilleurs joueurs du monde, et il y a de nombreuses rumeurs qui l’ont lié plus d’une fois avec le Real Madrid. La ‘BBC’ a demandé à l’attaquant de l’affaire, et ce qui est vu dans ses réponses il y a de plus en plus de doutes sur sa continuité dans le Parque de los Príncipes la saison prochaine.

21/01/2020

Concernant l’intérêt des blancs, le jeune footballeur affirme que “Je suis maintenant un joueur du PSG et je sais que ce n’est pas le moment. Je veux aider le club à grandir cette saison pour remporter de nombreux titres. Il n’est donc pas bon pour moi de parler de mon avenir.”

Cependant, la réponse qui peut le plus concerner l’entité présidée par Nasser Al-Khelaïfi est celle qui fait référence à ce qui se trouve l’été prochain: “Je dois rester calme et me concentrer sur le PSG. Après cela, à la fin de la saison, nous verrons. Maintenant, je suis concentré sur mon jeu.”. Rappelons que le contrat de Mbappé se termine en 2022, et l’équipe Gallo a longtemps voulu entamer des négociations pour l’élargir.

Enfin, l’ancien Monaco était reconnaissant de la manière dont l’équipe parisienne a géré son potentiel, ce qui lui a permis d’atteindre des niveaux très élevés dans sa carrière encore très précoce: “Je suis venu ici à 18 ans. J’étais un talent mais je n’étais pas une superstar. Maintenant, je suis une superstar, grâce au PSG et à l’équipe de France.”. Nous verrons quel est l’avenir de Mbappé, bien que tout semble indiquer que son avenir passe ou de rester en France ou de faire ses valises pour Madrid.