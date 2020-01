McGregor vs. Cowboy Cerrone LIVE: c’est ainsi que Conor McGregor est arrivé au T-Mobile Arena de Las Vegas Contact

Mis à jour le 18/01/2020 à 23:52

Le combat vedette de UFC 246 sera entre Conor McGregor et Danold Cerrone. Et le premier arrivé à la T-Mobile Arena de Las Vegas, au Nevada, lieu où se déroule l’événement, a été l’Irlandais, qui s’est calmé.

Les deux combattants s’affronteront pour la première fois dans un octogone et le feront dans la division poids welter (77 kilos). De plus, ce duel marquera le retour de «The Notorious» aile UFC, après plus d’un an d’absence.

Utilisé pour combattre en poids léger et même en plume, McGregor accepté la proposition de grimper pour la troisième fois à 77 kilos. En tant, Fermé Il aura sa dixième présentation dans cette division.

“Je pourrais le vaincre de n’importe quelle manière, à n’importe quel poids. Je le battrais même si j’avais de la fièvre”, a déclaré McGregor lors de la précédente épreuve.

