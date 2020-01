McGregor vs. Cowboy Cerrone: résumé, coup de pied et assommer du match UFC 246 de Las Vegas Nevada | VIDEO Contact

McGregor battre KO Cowboy Cerrone par UFC 246. Dès le début du premier assaut, «The Notorious» il a écrasé son rival américain. Les Irlandais l’ont bien frappé, jusqu’à ce qu’il puisse lui donner un coup de pied au visage. Cerrone a été à moitié mis KO.

Ensuite, McGregor il a frappé plusieurs fois. Comme ‘Cowboy » n’a pas pu défendre, l’arbitre a été contraint d’arrêter le combat. «Je suis très fier de ce que j’ai accompli jusqu’à présent. Je veux prouver que je suis un champion et que je fais partie de l’élite de n’importe quelle division », a déclaré Conor après le combat.

“J’étais face à l’homme qui battait ses adversaires avec des coups de pied et aujourd’hui je l’ai battu avec un coup de pied”, a ajouté McGregor, qui a déclaré qu’il resterait dans la division des poids welters. Cela pourrait indiquer qu’il cherchera, à l’avenir, le titre, qui est entre les mains de Kamaru Usman.

Conor McGregor a éliminé Donald Cerrone au premier tour! [19/01/2020]

RÉSULTATS JUSQU’AU MOMENT

Stellaire

– Brian Kelleher vaincu Ode Osbourne par soumission

– Carlos Diego Ferreira a battu Anthony Pettis par soumission

Préliminaires

– Roxanne Modafferi a battu Maycee Barber par décision unanime

– Sodiq Yusuff a battu Andre Fili par décision unanime

– Askar Askarov défait Tim Elliott par décision unanime

– Drew Dober défait Nasrat Haqparast par KO technique

– Aleksa Camur renversé .Justin Ledet par décision unanime

– Sabina Mazo défait .JJ Aldrich par décision partagée

– Alexey Oleynik battre Maurice Greene par soumission.

– Holly holm vaincu Rachel Pennington par décision unanime

MINUTE À MINUTE de McGregor vs ‘Cowboy’ Cerrone

L’ÉVÉNEMENT ANTÉRIEUR

La transmission est en charge de FOX Premium Action et ESPN 2 pour toute l’Amérique latine; c’est-à-dire pour des pays comme le Mexique, la Colombie, l’Argetina, le Chili, le Pérou, le Panama. Et cela commencera à 20 h 00. (Heure péruvienne) avec les préliminaires. Les étoiles commenceront à 22h00. (toujours heure du Pérou).

McGregor vs Cowboy LIVE et LIVE: c’était la confrontation pré-UFC 246 de Las Vegas. (Vidéo: UFC)

“The Notorious” aura l’occasion de revenir en tête lorsqu’il affrontera “Cowboy”. «Je pouvais le vaincre de n’importe quelle manière, à n’importe quel poids. Je vais le frapper s’il saigne. Je le battrais même si j’avais de la fièvre », a-t-il déclaré. McGregor à ESPN.

De plus, il a précisé qu’il était revenu à la conquête du poids welter. “Si vous regardez la liste d’appels ou les personnes qui m’ont interpellé, Donald C’était probablement l’un des premiers. Donc, il est le premier sur la liste, et c’est tout. J’atteindrai aussi chacun des autres combattants »,

Mcgregor sort avec le couteau entre ses dents, tout comme le Cowboy Cerrone dans un événement que des millions de personnes verront sûrement.

Après plus d’un an d’absence dans l’entreprise, Conor McGregor revient à l’UFC dans la grande star de l’événement UFC 246 dans lequel il affronte Donald Cowboy Cerrone dans lequel il est considéré comme le combat de l’année pour la longue histoire d’attaques verbales entre eux. Suivez tous les incidents et minute par minute par Depor.com. Nous aurons des vidéos de tout le combat.

À Las Vegas, McGregor affrontera toute une légende de l’UFC, mais sans aucun titre en jeu. Seul l’honneur de gagner à nouveau. ‘Cowboy’ Cerrone a le plus grand nombre de victoires à l’UFC parmi ses vainqueurs avec 23. Il est un combattant, l’Américain, qui prodigue beaucoup à l’UFC. En 2019, il a joué quatre matchs, perdant les deux derniers, il chercherait donc à regagner la victoire contre un rival avec un rythme de compétition théoriquement plus faible.

McGregor vs Cowboy Cerrone LIVE: Tyson Fury a assisté à l’UFC 246 au T-Mobile Arena de Las Vegas

Conor McGregor contre. Donald Cowboy Cerrone: horaires UFC 246

Pérou 22 h 00 | Fox Action, ESPN 2 et FOX Premium

Mexique 21 h 00 | Fox Action, ESPN 2 et FOX Premium

Colombie 22 h 00 | Fox Action, ESPN 2 et FOX Premium

Équateur 22 h 00 | Fox Action, ESPN 2 et FOX Premium

Bolivie 23 h 00 | Fox Action, ESPN 2 et FOX Premium

Venezuela 23 h 00 | Fox Action, ESPN 2 et FOX Premium

Argentine 00h00 du dimanche 19 janvier | Fox Action, ESPN 2 et FOX Premium

Brésil 12 h 00 du dimanche 19 janvier

Paraguay 12 h 00 du dimanche 19 janvier | Fox Action, ESPN 2 et FOX Premium

Uruguay 12 h 00 du dimanche 19 janvier | Fox Action, ESPN 2 et FOX Premium

Espagne 4h00 du dimanche 19 janvier

Le soin entre McGregor et «Cowboy» Il n’a eu aucune attaque physique, mais S´pi était plein d’intensité entre les deux combattants. Conor a dit qu’il y aurait de toute façon un coup de grâce à Las Vegas, tandis que Fermé Il a dit que les Irlandais devront voir comment il se comportera dans les combats importants ou, en tout cas “dans les plus importants”.

Conor McGregor Il a admis que ce retour à l’UFC n’est pas le même que lors des occasions précédentes. L’Européen a reconnu que ce camp a été le meilleur, discipliné et qu’il a maintenu l’engagement avec les fans, la famille et les amis pour s’améliorer dans tous les aspects de sa vie.

En tant que Fermé Il est prêt à monter dans l’octogone lors de la première épreuve de 2020 avant Conor, avec qui il échange des mots et des déclarations depuis 2015. «Cowboy» Il a battu plusieurs records à l’UFC. “Je suis excité. Nous avons tous les yeux rivés donc je devrais regarder.”

Il UFC 246 non seulement vous aurez ce grand combat entre McGregor et Fermé. De plus, des combats très intéressants comme Holly Holm ont été annoncés avant Raquel Pennington dans la co-star et met également en évidence le choc entre Aleksei Oleinik et Maurice Greene.

McGregor vs Cowboy: une rivalité qui a commencé en 2015 et se déroulera dans l’UFC 246. (. Ima

Pour sa part, Fermé Il sait qu’il a du mal, mais il continuera de se battre comme il le sait et veut. «Je devrais probablement le mettre au sol, mais je ne pense pas que ce sera le cas. Les gens disent que c’est stupide que j’échange, mais c’est ma stupidité. Je suis ici et je veux me mesurer au meilleur attaquant. Personne ne décide pour moi », a déclaré Donald dans le précédent.

Ce sera le dixième combat du poids welter américain; tandis que McGregor passera pour la troisième fois à 170 kilos. Bien que les deux n’arrivent pas à leur meilleur niveau, le combat a attiré l’attention de tous les fans de MMA, d’autant plus qu’ils ont déjà annoncé qu’il y aurait un KO.

McGregor vs. Cowboy Cerrone: panneau d’affichage UFC 246 de nuit

Stellaire

Poids Wélter | Conor McGregor contre. Poids du coq Donald Cerrone femelle | Holly Holm contre Raquel Pennington Pleine Poids | Aleksei Oleinik contre. Maurice Greene léger | Anthony Pettis contre Carlos Diego Ferreira

Préliminaires

Poids de la mouche femelle | Roxanne Modafferi contre Poids plume Maycee Barber | Andre Fili vs. Poids de mouche Sodiq Yusuff | Tim Elliott contre. Askar Askarov Léger | Drew Dober contre Nasrat Haqparast

Premiers préliminaires

Léger | Aleksa Camur contre Justin Ledet Weight Gallo | Brian Kelleher contre Poids de mouche femelle Ode Osbourne | Sabina Mazo vs. JJ AldrichMcGregor vs Cowboy Cerrone LIVE: l’énorme combat sanglant qui a été vécu dans l’UFC 246. (Vidéo:

McGregor vs. Cowboy Cerrone à l’UFC 246: panneau d’affichage de nuit

