“Me mettre à l’Inter? J’ai parlé en tant que fan, je ne commande plus”

Le rêve des partisans duInter voir Lionel Messi jouer avec la chemise Nerazzurri. Massimo Moratti, ancien président de l’Inter, a précisé ses déclarations sur la possible arrivée du numéro 10 Blaugrana au tribunal d’Antonio compter et la prétendue volonté de la direction de Nerazzurri de l’acheter. Moratti a accordé une interview à Mundo Deportivo dans laquelle il explique que Messi à l’Inter serait son rêve personnel en tant que fan car il n’a plus de pouvoirs dans la société.

Les paroles de Moratti

“Mettez-vous à l’Inter? C’est mon rêve en tant que fan, seulement en tant que fan, je ne commande plus dans le club. Je ne l’ai jamais mentionné au nouveau propriétaire. Un couple avec Lautaro serait de la pure magie, une bombe. Ils sont créatifs, rapides, propres, jouent au football de rue. Les voir ensemble serait incroyable. J’aime beaucoup Lautaro, un footballeur important qui a des objectifs, de l’imagination, de ceux que vous ne vous lasserez jamais de voir. ”