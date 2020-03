“Médecins et infirmières nos héros, l’Italie m’a beaucoup donné et je veux rendre quelque chose”

MILAN. La menace de coronavirus retient votre souffle en suspensItalie, aujourd’hui, le nombre de personnes infectées dans notre pays est passé à 35713 avec 2978 morts et 4025 guéris en ce moment. La région la plus touchée est la Lombardie, d’où vient un message de grande solidarité du champion suédois Zlatan Ibrahimovic.

MESSAGE D’IBRA

“L’Italie m’a toujours donné beaucoup et, dans ce moment dramatique, je dois et je veux faire quelque chose de concret pour aider un pays que j’aime. Avec les personnes qui travaillent avec moi, nous avons décidé de créer une collecte de fonds pour les hôpitaux Humanitas et de profiter de ma visibilité pour diffuser le message au plus grand nombre. Je compte sur la générosité de mes collègues, de tous les sportifs professionnels et de ceux qui souhaitent apporter une petite ou grande contribution en fonction de leurs possibilités, pour vaincre ce virus. Le problème est grave et il y a un besoin d’aide qui ne consiste pas uniquement en une vidéo. Ensemble, nous pouvons vraiment aider les hôpitaux, les médecins et les infirmières qui travaillent sans relâche chaque jour pour sauver nos vies. Parce qu’aujourd’hui, c’est nous qui les acclamons! Lançons ensemble le coronavirus pour gagner ce jeu!

Et rappelez-vous: si le virus ne va pas à Zlatan, Zlatan va au virus! – https://www.gofundme.com/f/kick-the-virus-away “.