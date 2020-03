“Médecins, infirmières et vrais héros bénévoles! Nous reviendrons cette fois”

SANTA MARIA DI CASTELLABATE (SA). Le monde s’arrête petit à petit à cause de la pandémie de Covid-19. À la maison Polisportiva Santa Maria Cilento, leader de Salerne dans le groupe B de Campania Excellence, l’avant-centre prend la parole Vincenzo Margiotta.

LE MESSAGE DU BOMBER

«En ce moment délicat pour le pays, les vrais héros sont certainement des médecins, des infirmières et des bénévoles. Nous, les Italiens, avons toujours su sortir de situations compliquées et paradoxales, je suis sûr que nous réussirons encore une fois. – Il a dit aux chaînes officielles du club – En ce moment, nous devons tous rester à la maison et respecter les directives qu’ils nous ont imposées pour garder l’infection à distance et retrouver progressivement une pincée de normalité “.

PENSÉE SUR LE TERRAIN

En attendant de revenir jouer et marquer des buts, l’attaquant avoue: «Avec la Polisportiva c’était un mariage destiné à être consommé, j’ai trouvé des gens spéciaux et ici je me sens important. Dans chaque grande équipe, c’est le groupe qui est décisif, il est clair que vous devez également avoir des joueurs capables de débloquer les jeux les plus compliqués. – souligne Margiotta – Vers le sixième titre? J’ai vécu de nombreux bons moments dans ma carrière, je me souviens des cinq championnats remportés avec plaisir, notamment le deuxième à Agropoli. Mais maintenant, j’ai hâte de pouvoir relancer un ballon. “