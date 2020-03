Mediawatch: «coup dur» de Liverpool, perte de Man Utd…

CINQ vous fera descendre, descendre

Les journaux tabloïdes adorent les majuscules. Et jamais plus que pour indiquer que nous devrions être choqués par un NUMÉRO. C’est juste que parfois nous n’avons aucune idée pourquoi nous devrions être choqués. Faut-il en attendre plus ou faut-il en attendre moins? Nous avons besoin de conseils.

Nous avons particulièrement besoin de conseils avec la dernière page de Le soleil le lundi:

“Les chefs de l’UEFA prévoient de régler la Ligue des champions et la Ligue Europa avec une demi-finale et une finale par ville – sur CINQ jours.”

Cinq jours? Combien de temps devrait-on raisonnablement s’attendre à trois matchs? TROIS? SEPT? TRENTE SEPT?

Amour bug

Le soleil parviennent en quelque sorte à retirer sept pages de couverture du football malgré qu’il y ait très peu de football réel. Il y a un thème bien sûr et tout doit être enchaîné dans ce thème, ce qui nous laisse avec ce remarquable paragraphe d’ouverture d’une nouvelle incluse dans le cadre de «COVID-19 CRISIS»:

“Le CESC FABREGAS a profité de la pause dans l’action de football pour révéler comment il avait été infecté par un bug de jeu – qui s’est terminé par l’achat d’un coéquipier pour une voiture.”

Oh wow. Nous ne savons pas s’il faut pleurer ou applaudir.

Péril!

Cela semble un peu surréaliste lorsque la première page du Daily Mirror mène avec “SAUVEZ NOS PERSONNES ÂGÉES” car ils sont confrontés à la perspective de quatre mois d’auto-isolement, puis vous vous retournez aux dernières pages et trouvez ceci:

“LA FA Cup est sérieusement menacée et aucune décision quant à sa poursuite n’est attendue avant le mois prochain.”

Pleure-moi une f *** rivière.

Annuler la culture

Vers Le site Web de Sun maintenant et des nouvelles qui vont au cœur du vrai problème causé par le coronavirus. Personne ne pense aux footballeurs qui veulent sortir?!

«Les récompenses PFA pourraient être ANNULÉES en raison d’un énorme coup porté aux coronavirus Sadio Mane et Jordan Henderson»

Nous ne savons pas trop par où commencer ici. Avec le fait que Sadio Mane et Jordan Henderson sont probablement un peu plus préoccupés par la possibilité que la saison entière soit déclarée nulle et non avenue et que leur quasi-certain triomphe en Premier League soit rayé des records? Ou tout simplement avec “qui s’en fout vraiment?”?

«Coup énorme»? Quel énorme tas de conneries.

Année du Pog

Le dimanche, The Athletic nous a raconté que Paul Pogba “devrait reprendre l’entraînement avec ses coéquipiers de Manchester United mardi”, qui est là-bas avec les mises à jour les plus inutiles, car il ne pourrait pas y avoir de football jusqu’en août. Mais nous ne pouvons pas être pointilleux en ces temps difficiles.

La pièce poursuit en disant que Pogba a «suivi un coaching personnel avec Michael Carrick loin du groupe principal» et qu’il a mis en place une «vraie greffe». Bravo Paul; c’est pour cela que vous êtes payé.

Et à partir de cet extrait, nous arrivons ici…

“L’entraîneur de Man Utd Michael Carrick a essayé d’aider Paul Pogba à l’entraînement” – Site Web de Daily Star.

SPOILER: Ça devient en forme.

“Ce que la star de Man Utd Michael Carrick fait à Paul Pogba – et la réaction de classe des Français” – Site Web de Daily Express.

Ce que fait Carrick, c’est le former. Et la «réaction de classe» de Pogba est de s’entraîner.

Calendrier de Man Utd LIVE

Une façon d’attirer les clics consiste à prétendre que vous disposez d’informations privilégiées sur la reprise du football. Et quand nous disons «faire semblant», nous voulons dire essentiellement «induire en erreur cyniquement».

Alors, au Manchester Evening News et un titre qui se lit comme suit:

“Manchester United news and transfère LIVE Paul Pogba Latest and Man Utd fixtures news.”

De toute évidence, le «dernier Paul Pogba» est qu’il devrait reprendre l’entraînement cette semaine, mais qu’en est-il des «nouvelles de Man Utd fixtures»? Et bien voilà dans son intégralité:

“Dans l’état actuel des choses, le prochain match de Manchester United sera à Brighton, en Premier League, le samedi 4 avril.

“Cependant, des indications suggèrent que l’épidémie de coronavirus n’aura pas diminué d’ici là et les responsables discuteront déjà de ce qui se passera si ce cycle de rencontres ne se poursuit pas.

“Nous vous tiendrons au courant des dernières implications sur le monde du football, car la diffusion du COVID-19 a un impact sur tous les sports.”

Traduction: Nous en savons exactement autant que vous, mais ce que nous savons, c’est que les gens Google «Man Utd fixtures» beaucoup.

Expérience Odion

Retour à Le soleil en ligne et ils ont réalisé que si la saison de Premier League s’étend au-delà de juillet, ceux dont les contrats expirent le 1er juillet peuvent ne pas être éligibles pour jouer. Et cela signifie que le titre appartient à Odion Ighalo parce que, bien, Manchester United. La pièce continue:

“Ighalo fait partie intégrante des Red Devils depuis son prêt de la Super League chinoise en janvier.”

Eh bien, il a joué 31 minutes sur quatre matchs de Premier League. «Intégrale» peut être un tronçon.

“Le Nigérian, 30 ans, a marqué quatre sur trois départs United alors qu’il cherche à monter une charge en Ligue des champions.”

Hmm. Pas sûr que United «monte une charge en Ligue des champions» quand il a battu Derby 3-0 en FA Cup. Le Nigérian, 30 ans, n’a en fait pas marqué en Premier League.

