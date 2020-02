Mediawatch sur Fernandes, Ighalo, Crooks et Woodward …

Buts, buts, buts

Oh Garth. Nous commençons avec Hugo Lloris dans le but, car même Garth ne peut pas exclure un buteur entre les poteaux de son BBC équipe de la semaine.

«Les lecteurs réguliers sauront que je ne suis pas un grand fan des Spurs», Hugo Lloris, mais le mérite qui revient.

“Je serai très intéressé de voir s’il peut conserver ce formulaire et pour combien de temps.”

Eh bien, son pourcentage d’arrêts est deuxième après Alisson en Premier League cette saison, donc certains pourraient affirmer qu’il a déjà conservé cette forme depuis un bon moment.

Mais ensuite, l’amusement commence vraiment avec les escrocs, y compris Antonio Rudiger (défenseur à double score dans un match nul 2-2), puis en écrivant ces mots en incluant également Yerry Mina (défenseur à double score dans une victoire 3-2):

«Il est plutôt inhabituel de choisir un défenseur pour marquer des buts plutôt que son équipe repart avec une feuille blanche. Néanmoins, j’ai décidé d’aller avec Yerry Mina simplement en raison de sa persévérance. »

Ce n’est vraiment pas inhabituel pour vous, Garth; vous l’avez fait littéralement quelques secondes auparavant. Et puis à nouveau quelques secondes plus tard en incluant le demi-centre de Bournemouth Nathan Ake, qui a également marqué un but et n’a pas gardé une feuille blanche.

En effet, neuf clubs de Premier League ont gardé les draps propres et les Crooks n’ont choisi aucun défenseur dans aucun de ces neuf clubs de son équipe de la semaine. Ne prétendez pas qu’il y a quoi que ce soit «d’inhabituel» dans cette folie entièrement prévisible.

Les escrocs devaient évidemment également inclure Robert Snodgrass (au poste de latéral), car il avait marqué deux buts pour West Ham et cela lui aurait fait mal physiquement de le laisser de côté.

«L’international écossais joue probablement le meilleur football de sa carrière en ce moment. Il marque certainement plus de buts que je ne me souviens. »

Fait pesant: Il avait littéralement marqué un but en trois mois avant ce week-end.

Petits crroks

Au cours de la semaine où Edward Woodward a fait cibler sa maison par un groupe de fans de Manchester United et a dû écouter des milliers de supporters scandant sa mort, voici ce que Crooks écrit dans sa sélection de Bruno Fernandes:

“Quel dommage que le vice-président exécutif Ed Woodward ne soit pas là pour voir sa nouvelle signature faire ses débuts en championnat. Je ne vois pas ce qui peut être plus important que de voir votre achat de 47 millions de livres passer par son premier test majeur pour son nouveau club – pouvez-vous?

Oui. Oui nous pouvons. Nous allons opter pour «se sentir en sécurité».

Danseur privé

Les milliers de mots d’Adam Crafton sur le transfert d’Odion Ighalo à Manchester United pour The Athletic sont finalement réduits à ceci:

“Vue privée du patron de Man Utd, Ole Gunnar Solskjaer, sur les surfaces de transfert d’Odion Ighalo” – L’Express.

Et quelle est cette «vue privée»? Que dit-il à huis clos tout en chantant publiquement les louanges du Nigérian?

Eh bien, il s’avère – et vous devez vous préparer ici – «tranquillement satisfait».

Pour l’amour de f ***.

JUSTE

“Bruno Fernandes revient au Portugal quelques jours seulement après le transfert de Man Utd alors qu’il regarde l’ancien club de Sporting perdre contre Braga” – Le soleil.

«Tu en as déjà assez Bruno? Fernandes de retour au Portugal pour regarder le Sporting Lisbonne affronter Braga trois jours seulement après le déménagement de Manchester United »- MailOnline.

C’est presque comme si le Portugal n’était qu’à TROIS heures de route en avion.

Serrure, crosse et barillet

Sous-titre à la dernière page de Le soleil: “Pep tient une enquête de 50 minutes alors que City le souffle.”

Paragraphe d’ouverture de Paul Jiggins au dos de Le soleil: «PEP GUARDIOLA a enfermé ses joueurs dans les vestiaires pendant près d’une HEURE après leur défaite aux Spurs.»

Titre sur Le Soleil page d’accueil de football en ligne: «Pep enferme les étoiles dans le vestiaire pour une enquête d’une heure après la défaite.»

Titre de l’histoire sur Le soleil site Web: “Pep Guardiola n’apparaît pas dans les vestiaires pendant 45 minutes, mais affirme que Man City” a bien joué “lors de la défaite à Tottenham.”

Il les a donc définitivement «enfermés» (il ne l’aurait probablement pas fait, ce serait un crime) pendant quelque part entre 45 minutes et une heure. Ish.

Les jeunes coeurs s’exécutent gratuitement

«Si son plan basé sur les jeunes talents va fonctionner. alors le temps est ce dont Solskjaer a besoin »- Neil Custis, Le soleil.

“Quant à l’attaquant en prêt Odion Ighalo, signé le jour de l’échéance, eh bien, il devait y avoir une raison pour laquelle il jouait en Chine” – également Neil Custis, Le soleil.

Un rappel en cas de besoin: Ighalo a 30 ans. Nous ne savons pas s’il existe un «plan».

Hé gros gagne-pain…

Il y a encore une certaine confusion à propos d’Ole Gunnar Solskjaer qui dit à contrecœur qu’Alexis Sanchez a un avenir à Manchester United, comme s’il avait le choix.

Le plus gros soutien du club n’est pas souhaité par United ou l’Inter Milan, mais Solskjaer n’a absolument pas d’autre choix que de l’accepter dans son équipe, que ce soit à court ou à long terme. Cela semble évident; ils lui versent plus de 400 000 £ par semaine.

Alors pourquoi Jamie Redknapp est si surpris dans le Courrier quotidien – “les seuls joueurs que Solskjaer devrait vouloir sont ceux qui vont mettre le travail” – est un mystère.

Solskjaer est peut-être hors de sa profondeur, mais il n’est certainement pas assez stupide pour ridiculiser publiquement un joueur qui gagne plus que quiconque au club.

Général Custis

Certains d’entre vous ont peut-être vu Mediawatch et ses plus grands fans sur Twitter au cours de la semaine dernière. Il estime que les journalistes (sa définition, pas la nôtre) ne devraient pas critiquer les autres journalistes (sa définition, pas la nôtre). Il est particulièrement contrarié par le manque d’auteur sur Mediawatch car bien entendu, toute attaque contre des frères nobles de la plume doit absolument être perpétrée à la vue…

Jonathan Liew vs Neil Custis sur le undercard # HayeBellew2. Sûrement. Si 2018 signifie quelque chose. https://t.co/HBT5gOhfhc

– James Gray (@jamestingray) 26 avril 2018

Neil Custis a pris de ne pas avoir été invité à rejoindre The Athletic ainsi, je vois. pic.twitter.com/9a2nb5WdzF

– Tom Carnduff (@ TomC_22) 5 août 2019

Tweet recommandé du week-end

Neil Custis découvre qui est derrière Mediawatch. pic.twitter.com/6ZnbF11vdG

– Jonny Sharples (@JonnyGabriel) 1 février 2020