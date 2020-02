Mega Cantera Round-up – Gérer Madrid

En parcourant mes réseaux sociaux, je pense que ma dernière mise à jour Juvenil a eu lieu en octobre. Depuis lors, beaucoup de choses ont changé, le Real Madrid, dans tous les groupes d’âge, a connu des montagnes russes de fortune changeante, les joueurs ont été mélangés et de nouveaux joueurs se sont établis. Plus important encore, Managing Madrid dispose désormais d’un segment de podcast dédié aux événements de Castilla et du reste de la cantera (rendez-vous à Patreon pour cela!).

Quoi qu’il en soit, je vais prendre cette semaine (au cours de laquelle beaucoup de choses se sont passées) pour donner à la cantera en dehors de Castilla une couverture qu’elle n’a pas eue toute la saison, alors soyez à l’aise.

Juvenil A

L’histoire de la saison jusqu’à présent: Les moins de 19 ans ont connu un excellent début de campagne en championnat avec 13 victoires lors de leurs 14 premiers matches. Ils ont perdu leur premier match de la saison à l’extérieur contre l’Union Adarve et ont perdu d’autres points lors d’un match nul 2-2 à domicile contre le Real Valladolid. Cela les a laissés au deuxième rang du classement de l’Atletico Madrid de fin décembre à mercredi dernier lorsqu’un but de Pablo Rodriguez en temps d’arrêt a donné à Juvenil la victoire sur Burgos et une avance de trois points sur l’Atletico Madrid en tête du classement. Ils ont conservé cette avance avec une victoire sur l’Atletico Pinto ce week-end.

En Europe, l’équipe Dani Poyatos a été placée dans le même groupe que l’équipe senior. Les victoires d’ouverture contre le Paris Saint-Germain, Bruges et Galatasary ont placé Los Blancos sur la bonne voie, mais les choses sont devenues collantes après une défaite à domicile contre Galatasary. Associé à une victoire de 4-0 pour Bruges contre le PSG, il a laissé le Real Madrid deuxième du groupe et a besoin de victoires lors de ses deux derniers matchs pour se qualifier automatiquement. Au départ, il semblait qu’ils allaient tomber au premier obstacle, allant 3-1 contre le PSG à domicile. Cependant, un carton rouge contre les visiteurs et un superbe doublé Pedro Ruiz ont donné à Madrid la victoire dont ils avaient besoin et un match nul contre Bruges lors du dernier match signifiait qu’ils terminaient en tête.

L’équipe:

Juvenil A départ XI selon les minutes jouées





Quelques changements notables ont eu lieu depuis le début de la saison, Ismael Armenteros a fait son entrée dans l’équipe face à Miguel Blaquez et Javier Arribas en tant que centre arrière partant de Juvenil. Le jeune défenseur est un concurrent sûr pour la surprise de la saison étant donné à quel point il est devenu vital pour les moins de 19 ans en si peu de temps.

Au milieu de terrain, Esteban Aparicico est passé de supersub à starter, en grande partie pour sa polyvalence et son score. Il en a neuf à ce jour, ce qui fait de lui le deuxième meilleur buteur de l’équipe derrière Sergio Arribas. À l’avant, Alvaro Martin et Sergio Arribas ont largement mené la ligne. Pablo Rodriguez reste l’attaquant partant des moins de 19 ans selon les minutes, cependant, sa promotion progressive en Castille signifie qu’il n’a pas beaucoup joué pour Juvenil A (825 minutes jusqu’à présent). Ses minutes ont été échangées entre les deux autres attaquants de Juvenil A, Juan Latasa et Christian Vassilakis (Vassi).

Joueur de la saison: Sergio Arribas a été totalement imparable jusqu’à présent cette campagne. L’ailier a commencé tous les matchs de Juvenil A sauf un jusqu’à présent et a marqué 12 buts jusqu’à présent ainsi qu’un certain nombre de passes décisives (j’en ai enregistré trois).

Buteurs de Juvenil A toutes compétitions confondues

Sa production est plus que la simple avec Arribas cependant, il joue clairement à un niveau supérieur à tout le monde cette campagne et devrait sans aucun doute être l’équipe de Castilla de Raul l’été prochain. Israel Salazar reste le talent hors pair dans la configuration de la cantera, mais Sergio Arribas rejoint une liste de talents prometteurs qui suivent actuellement l’attaquant du Juvenil C dans la liste des prospects.

Un à regarder: Ivan Morante était un achat discret pour le Real Madrid en janvier et son entrée dans la vie avec le Real Madrid a également été calme. Le joueur de 19 ans était champion avec Villarreal dans ce groupe d’âge la saison dernière et il y a déjà des éléments de son jeu qui le placent au-dessus de la. Morante est un milieu de terrain très profond, tombant souvent aussi loin que l’extérieur de la surface pour récupérer le ballon, il est une excellente option de transition car il est armé d’une grande habilité technique et d’une plage de dépassement qui vous ferait croire qu’il peut voir le terrain de l’air.

Après des débuts assez simples contre Rayo Majahonda, Morante a vraiment été mis à l’épreuve contre Burgos la semaine dernière et il est passé avec brio en fournissant la croix pour le premier but et fonctionnant bien en double pivot avec Xavier Sintes. Ses premiers jours encore mais compte tenu des départs continus, je peux voir Morante devenir une perspective établie au Real Madrid assez rapidement.

Et ensuite: La victoire sur l’Atletico Pinto signifie que le Juvenil A reste en tête du groupe 5 pour une autre semaine, il affrontera l’Estrémadure (avant-dernier) à l’extérieur ce week-end. La date à laquelle vous devez vraiment faire le tour de votre calendrier est le 4 mars lorsque Dani Poyatos se rendra à Turin pour affronter la Juventus en UEFA Youth League, une compétition que cette équipe devrait chercher sérieusement à défier cette saison.

Juvenil B

Histoire de la saison: Juvenil B est passé sous une nouvelle direction cet été suite à la promotion de Raul. Manu Fernandez a réussi un premier match difficile contre Getafe pour mener Juvenil B à huit victoires lors de ses 10 premiers matchs. Dans la semaine 11, ils ont accueilli l’Atletico Madrid et ont perdu 2-1, leur laissant quatre points de retard sur les premiers leaders.

Depuis lors, ils n’ont pas perdu un seul point en raison d’une attaque d’étoiles et d’une défense étanche avec 12 draps propres en 20 matchs. Après avoir repris la tête du groupe il y a quelques semaines, le Juvenil B a ouvert un écart de quatre points au sommet le week-end dernier avec une victoire en derby à l’extérieur contre l’Atletico Madrid.

Équipe:

Juvenil B à partir du XI

Manu Fernandez est resté assez cohérent avec sa sélection d’équipe. Le milieu de terrain a été une bataille serrée au sein d’un bassin talentueux, mais Fer, Romera et Ballesteros se sont tous imposés dans l’équipe. Peter Gonzalez serait probablement considéré comme le quatrième milieu de terrain de ce système, à commencer le derby de Madrid le week-end dernier. Oscar Arranda a commencé cette saison à basculer entre les U-19 et les U-18. Ce changement entre les équipes a cessé depuis le Nouvel An et l’ailier a pu s’établir à Juvenil B, profitant d’une saison fructueuse. À l’avant, Andri Gudijohnsen mène la ligne avec 12 buts jusqu’à présent.

Joueur de la saison: C’est difficile car il y a eu un certain nombre d’interprètes exceptionnels, cependant, j’ai apprécié la contribution de Lucas Cañizares à l’équipe. Neuf draps propres parlent d’eux-mêmes et bien que Lucas doive en partie le mérite de la défense devant lui, son influence ne peut être exclue, d’autant plus que sa doublure (Rome) a connu une bonne saison de sa propre initiative et traîne toujours Cañizares par six des draps propres.

Un à regarder: Ce mois-ci, Pau Russo, un ailier de 17 ans, a fait son entrée dans l’équipe Juvenil B. Sa performance contre Aletico Madrid le week-end dernier, où il a marqué le premier match, était remarquable et il commence certainement à ressembler à un nom à retenir.

Et ensuite: Sur le papier, les matchs les plus difficiles de Juvenil B sont derrière eux. Ils ont joué deux fois à l’Atletico Madrid et à Getafe et ont émergé avec une avance de quatre points au sommet de leur division. Ils n’ont aucune autre compétition à craindre et devraient de manière réaliste gagner à nouveau le titre de cette position, cependant, des choses étranges se sont produites et il suffit de regarder l’Atletico pour voir à quel point une avance de quatre points est stable.

Autour du Valdebebas

Israel Salazar reste la principale attraction de la cantera, ses exploits de buteur ont aidé Juvenil C à prendre une avance de 14 points en tête de leur ligue. J’ai commencé à regarder Juvenil C il y a deux semaines et j’espère en dire plus sur eux et leur attraction vedette à la fin de la saison.

ISRAEL SALAZAR depuis qu’il est à #LaFabrica:

INFANTIL B: 15 buts en 20 matchs.

INFANTIL A: 42 buts en 25 matchs.

CADETE B: 39 buts en 29 matchs.

CADETE A: 30 buts en 26 matchs.

JUVENIL C: 25 buts en 16 matchs (saison en cours)

151 buts en 116 matchs. pic.twitter.com/vfIY0boLfL

– Real Madrid Fabrica (@FabricaMadrid) 26 janvier 2020

Ailleurs, Infantil B (U-13) a remporté la Dubai Intercontinental Cup, battant l’Inter Milan aux tirs au but après un match nul 3-3. Le Real Madrid a terminé deuxième du prédécesseur de la compétition la saison dernière. Ils sont actuellement à un point d’avance au sommet de leur division jeunesse.

Cadete A (U-16) participe également à une compétition de coupe, atteignant les demi-finales de la Coupe Al Kass. Ils ont remporté la compétition en 2017 et affronteront l’Académie Mohammed VI en demi-finale. S’ils progressent de cela, ils joueront soit au Zenit soit à l’Aspire Academy en finale. Le cadet A sera de retour en ligue où il mène la table.

En fait, seules deux équipes (Alevín et Benjamin B) de 12 groupes d’âge ne dirigent pas actuellement leur division. On ne peut qu’espérer que cela restera ainsi avant la fin des affaires de la campagne.