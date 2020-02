Mehmet Scholl fait exploser Joshua Kimmich: “la Greta Thunberg du football allemand!”

La légende du Bayern Munich Mehmet Scholl a une émission de radio nocturne en Bavière. Si vous, comme moi, et probablement de nombreux fans du Bayern en dehors de la Bavière, ne le saviez pas, on pourrait dire que même une mauvaise presse est une bonne presse. En tout cas, l’émission de radio de Scholl a soudainement attiré l’attention d’un public beaucoup plus large que d’habitude pour les remarques mordantes de l’animateur à propos de Joshua Kimmich.

Scholl a dit ceci à propos de Kimmich dans son émission:

L’ensemble des déclarations et des interviews – c’était un peu trop pour moi. Et puis j’y ai pensé: c’est le Greta Thunberg du football allemand.

Thunberg, l’activiste climatique maintenant âgée de 17 ans, a été élue «personne de l’année» par le magazine TIME en 2019. Elle n’a aucune réserve et, je l’ose dire, ne se soucie pas de qui elle offense – mais Scholl n’a pas voulu la comparaison comme un compliment. Il a élaboré,

C’est lui qui, avec ses 24 ans, pense qu’il doit constamment pousser chaque point douloureux, que je trouve difficile à digérer. Il n’est tout simplement pas assez âgé pour cela. Bien sûr, il devrait être construit pour devenir un acteur de premier plan – oui, très bien. Sa performance: correspond quelque peu. Seulement: où va-t-il? Vous n’êtes pas encore Schweinsteiger.

Kimmich s’est manifestement affirmé comme un joueur senior du Bayern Munich bien plus tôt que la plupart des jeunes joueurs ne le feraient normalement. Mais Kimmich n’est évidemment pas un jeune joueur ordinaire. Cela pourrait peeve Scholl, mais même Bild soutient Kimmich sur celui-ci. Ils ont interrogé Hansi Flick sur les commentaires de Scholl lors de la conférence de presse avant le choc de l’équipe avec RB Leipzig. Flick l’a dit comme si c’était:

Je ne l’ai pas lu moi-même, je ne suis pas concerné par ça. Mehmet et moi, cependant, parlons souvent, la communication est bonne. Joshua Kimmich est un joueur important. J’aime les joueurs qui s’avancent et donnent leur avis. Il va très bien et je suis très, très content de lui.

C’est toi, Jo.