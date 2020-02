“Meilleur adversaire et scène chaude, mais nous ne jouerons pas pour nous défendre”

SORRENTO (NA). Il n’y a pas de temps pour s’allonger sur vos lauriers dans la maison Sorrento Calcio, après la victoire éclatante contre Casarano, les Rossoneri sont appelés à un autre effort important sur le terrain deAudace Cerignola. Match qui sera retransmis à la télévision grâce aux caméras Sportitalia (chaîne 60 dtt et streaming sur le site) qui seront présentes au “Monterisi”.

ENTHOUSIASME ET CONCENTRATION

Au vu de ce rendez-vous, le capitaine Alfonso Gargiulo prend la parole: «La victoire de dimanche dernier nous a chargés mentalement, évidemment nous avons immédiatement clôturé le match avec Casarano alors que nous sommes confrontés à un autre défi difficile que nous avons hâte de relever. jouer. Cerignola? Les points lourds sont à gagner mais ce n’est pas décisif, au prochain tour, les six premiers du classement s’affronteront et ce seront trois courses très ouvertes. Sorrento veut se confirmer à la troisième place, mais quel que soit le résultat du prochain match, neuf autres batailles nous attendent “.

Ph Sorrento Calcio, exultation

CLIMAT CHAUD, MAIS COURSE AVEC VISAGE OUVERT

Sur les prochains adversaires, la Cerignola di Feola revient du succès à l’extérieur des leaders Bitonto: “Peut-être qu’ils sont l’équipe la plus forte du groupe, ils ont perdu quelques points dans les premiers matchs mais aujourd’hui ils ont une équipe très forte, ils auront besoin du match parfait pour arracher un résultat positif. Nous trouverons un stade chaleureux, mais je suis sûr que nos fans viendront également nous soutenir, nous sommes jeunes mais nous savons quoi faire et la pression ne nous affecte pas. Contre Cerignola, vous ne pouvez pas fermer en défense, car tôt ou tard ils marquent un but, nous devrons donc jouer notre jeu comme d’habitude et suivre les instructions de l’entraîneur à la lettre “.