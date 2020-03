“Meilleur moment des éliminatoires de la victoire. Covid-19? Quand tout se termine …”

SANTA MARIA DI CASTELLABATE (SA). Les championnats se sont arrêtés dans toute l’Italie en raison de l’urgence Covid-19 à domicile Polisportiva Santa Maria Cilento le capitaine Fabio Fariello fait le point sur la situation entre souvenirs, coronavirus et avenir. Le rempart défensif Giallorossi, depuis trois ans en maillot du Cilento, est annoncé aux chaînes officielles du club.

ANNÉES D’OR

«Jusqu’à présent, j’ai vécu trois ans de grande satisfaction avec la Polisportiva, nous avons ramené l’équipe à l’excellence avec une incroyable victoire en séries éliminatoires contre Villa Literno, puis la saison dernière, nous nous sommes battus pour le titre jusqu’à la fin. Cette année, à sept jours de la fin, nous sommes en tête avec cinq points d’avance sur le deuxième. Au cours de ces années, j’ai connu des gens fantastiques, une vraie famille, de la société aux fans “.

GROUPE GAGNANT, BONNES SOUVENIRS

Derrière les chiffres et les victoires des dirigeants du groupe B d’excellence quelques secrets: «La société et le groupe solide sont nos armes gagnantes, entre autres, la présence de nombreuses personnes respectables dans le personnel technico-corporatif et dans l’équipe nous permet de tirer les attributs en cas de difficulté. Jusqu’à présent, nous n’avons rien manqué, en fait, l’entreprise a toujours été proche de nous dans toutes les situations. – précise Fariello – Le plus beau moment? C’est ce qui reste à venir, mais si je dois en choisir un, je dirai la finale éliminatoire remportée il y a trois ans avec Villa Literno. La fête et les larmes du président Alfonso sont des émotions difficiles à expliquer. “

URGENCE DE CORONAVIRUS

Dernier commentaire sur la pandémie qui a choqué le monde entier: «Pour nous, footballeur parlant, cette urgence est arrivée au moment le moins opportun. Dans de telles situations, cependant, le football passe à l’arrière-plan, la plus belle victoire, je pense, sera le retour à la normale et quand tout sera fini, nous savourerons mieux tous les petits plaisirs de la vie. Message? Je ne peux que me rallier à ce que rapporte le gouvernement, nous devons tous rester chez nous et respecter les règles pour sortir de cette situation le plus rapidement possible “.