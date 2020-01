Meilleurs voeux Davide

Aujourd’hui aurait accompli 33 ans. Aujourd’hui, il fait plus que jamais mal de se souvenir d’un homme, travailleur sérieux et acharné comme peu d’autres. Hier, nous avons appris à l’aimer, à l’aimer, même nous qui ne soutenons pas Viola.

4 mars de jamais

En bas, nous refusons de nous souvenir de la mort de David Astori, pour l’absurdité du fait. Est-il possible qu’un athlète, un champion comme lui, n’ait pas été suffisamment contrôlé?

Nous parlons d’un footballeur professionnel, avec son état de santé constamment surveillé non pas par un médecin généraliste, mais par tout un personnel qualifié. Nous parlons d’un athlète appelé par le représentant national de son pays et encore plus sous la loupe. Combien ont réussi à trouver la paix, à donner une réponse logique pour justifier sa mort? Personne à coup sûr.

Ce maudit 4 mars ne devait être rappelé que pour le début de la présidence américaine d’Abraham Lincoln et rien d’autre. Ils nous ont fait apprendre trois mots terribles: une cardiomyopathie arythmogène silencieuse que nous ne comprenons toujours pas mais qui nous tue à chaque fois.

Qui était David?

Nous ne voulons pas nous souvenir de lui comme d’un excellent défenseur, aimé partout où il a joué et surtout respecté par tous les adversaires, mais pour son caractère unique.

Malgré la splendide carrière qu’il avait bâtie, Davide est resté un simple garçon. Ce n’est pas une phrase faite mais la vérité. Bien sûr, il est facile de bien parler d’une personne tragiquement disparue, mais David le rend plus facile pour quiconque le fait. Un défenseur rocailleux et difficile à battre mais qui a toujours cru aux valeurs du sport, d’abord le respect de l’adversaire.

Il n’aurait certainement pas souhaité que sa disparition ait causé autant de bruit, vu sa timidité, sa timidité et son anti-caractère.

Continuez, en vous en souvenant

Il y a quelque temps, on a prétendu que le chiffre 13 portait chance. Non, ce n’était certainement pas la malchance d’avoir emmené Davide, si ce n’est l’homme qui, pour le rendre capable et enrôlé, a omis certains tests, ce qui a évité de “perdre du temps” avec des analyses médicales.

Le numéro 13 à Florence ne sera plus jamais revu sur le terrain imprimé sur la veste violette, mais restera à jamais imprimé dans le cœur des gens et non sur le tissu.

Se souvenir d’Astori aujourd’hui rend également la colère, plus que d’habitude, observant dans quel genre de bourbier la Fiorentina a coulé, comment elle a peut-être perdu son jeu, sa tête et certainement son âme.

C’est certainement le moment de laisser un entraîneur de tempérament et de cœur comme Beppe Iachini réussir à assembler les pièces et à faire en sorte que la Fiorentina la fasse comme elle le mérite. Suivez un exemple pour refaire surface dans le classement?

Vous n’avez pas besoin d’aller loin pour le trouver: il est toujours sur la troupe défensive à Franchi, où d’autre?