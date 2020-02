Mercredi 05 février 2020

L’équipe péruvienne a été plus efficace et a réussi à porter le premier coup au match aller de la Coupe d’Amérique du Sud après avoir gagné 2-0. Le Nacional de Potosí pouvait commencer avec un avantage mais ils ont échoué un penalty et compliqué leurs options pour le match de vengeance.

Galerie d’images