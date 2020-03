Melody Pasini, la petite amie de Ricardo Centurión, décède d’un arrêt cardiaque

Dimanche matin, Melody Pasini, la petite amie de Ricardo Centurión, est décédée des suites d’un arrêt cardiaque alors qu’il conduisait. L’incident s’est produit alors qu’il se rendait du domicile du footballeur de Vélez (à Puerto Madero) vers son domicile de Banfield après qu’une crise cardiaque lui a fait perdre le contrôle de son véhicule et est entré en collision avec une Ford Ka stationnée.

Le jeune homme de 25 ans avait subi une transplantation cardiaque à 12 ans et avait déjà surmonté un cancer. Il a été un couple Centurion pendant 4 ans et l’a accompagné à chaque étape de sa vie: il s’est rendu à Gênes (Italie) avec lui et était également présent au Mexique, pendant la saison que Ricky a joué à l’Atlético San Luís. Fan de course, elle a été très impliquée dans la carrière de l’attaquante et c’est même elle qui a ramené la joueuse à l’Académie, en 2018, avec une grande joie.

Selon des sources policières informées à Infobae, «la fille décédée est originaire de Lomas de Zamora, mais l’incident s’est produit à Lanús, dans le quartier de Villa Corina qui correspond au poste de police n ° 2 à Lanús. L’événement a eu lieu dans les rues Allende et Pergamino, dans la matinée de ce dimanche. Ils ont appelé le 911 d’Avellaneda, de la maison de la mère de Centurión. »

A partir de 90min, nous envoyons un très gros câlin à Ricardo Centurión et à toute la famille de Melody Pasini, en ce moment si dur qu’ils ont dû vivre. Repose en paix.