Meme cascade pour le nouveau look de “Pep” Mourinho

Jose Mourinho, entraîneur de Tottenham, est revenu pour faire le sien et est apparu avec un changement de look surprenant Cela a attiré l’attention de tout le monde.

Technicien portugais Il a décidé de se raser complètement la tête et ils l’ont rapidement comparé à Pep Guardiola, qui est totalement chauve depuis des années.

Le nouveau look de Mourinho a généré une cataracte de mèmes dans les réseaux sociaux et plusieurs utilisateurs ont souligné une phrase que l’ancien entraîneur du Real Madrid avait utilisée pour combattre Guardiola pour son look: “Si vous aimez ce que vous faites, vous ne perdez pas vos cheveux. Il est chauve, donc il n’aime pas le football.” . Regardez!