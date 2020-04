Même le LND rejette la Lega Pro: “Nous ne pénaliserons pas davantage les amateurs”

Bien qu’avec des tons légèrement plus pacifiques dans la forme, mais pas dans le fond, le Ligue nationale amateur, après le mécontentement exprimé par la Ligue B, a rejeté à son tour la proposition de réforme lancée hier par la Lega Pro pour le Série C.

Voici la position officielle du DNC et les mots de son président et vice-président FIGC, Cosimo Sibilia:

En référence aux informations publiées par les médias concernant une suspension définitive du championnat de Serie C et, surtout, un mécanisme de blocage hypothétique des relégations et du repêchage (ainsi que des promotions en Serie B et au Championnat National de Serie D) , la National Amateur League prend position, soulignant que ce qui est indiqué par le Conseil des gouverneurs de la Pro League aux Sociétés en prévision de la réunion convoquée pour le 4 mai constitue une simple proposition.

“Cette proposition – explique le numéro un de la Ligue nationale amateur Cosimo Sibilia et vice-président adjoint de la FIGC – en outre, cela n’a pas été convenu ou précédemment illustré par le président de la même Lega Pro aux autres composantes fédérales directement concernées. Evidemment, tout changement réglementaire sur le sujet spécifique doit être évalué par le Conseil fédéral de la FIGC et, sur ce point, le LND entend désormais préciser qu’aucune solution pénalisante pour les entreprises qui évoluent en Championnat de Serie D et, par conséquent, en Championnat d’Excellence. il peut être approuvé et retrouver l’adhésion des Amateurs “.

Le président du LND insiste: “Il est clair, en tout cas, que justement dans les moments de difficulté particulière, tels que ceux que nous vivons, un partage de système et une comparaison préalable à l’endroit le plus approprié seraient nécessaires, ce qui reste la FIGC et ses organe directeur. Il est également surprenant que, dans l’intervalle, une situation de crise qui traverse le monde professionnel soit mise en évidence, des solutions soient proposées qui non seulement ne tiennent pas compte du format actuel mais qui, en contradiction avec le problème avéré de durabilité d’un grand nombre d’entreprises de la sphère professionnelle, en particulier en Serie C, prévoient même une augmentation ».

Enfin, Cosimo Sibilia réitère la nécessité, dictée par le moment particulier, de maintenir le monde du football italien plus uni que jamais. “Le LND est certain que le président fédéral Gravina, qui a également souligné publiquement la nécessité d’agir conjointement pour le bien du football italien, à la fois haut et bas, pourra éviter les fuites individuelles” – conclut Sibilia .

La publication Même le LND rejette la Lega Pro: “On ne pénalisera pas davantage les amateurs” est apparu en premier sur Le reste du football.