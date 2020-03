Même Ronaldo accepte de baisser son salaire à la Juventus

Enfermé dans sa chambre à l’hôtel J, le Le capitaine de la Juventus Giorgio Chiellini passe des appels vidéo avec ses coéquipiers. Une immersion totale pour établir un parcours partagé de renonciation à une partie du salaire. Un geste de responsabilité à un moment difficile dû à l’émergence du Coronavirus.

28/03/2020

Agir à 09:53

CET

Sport.es

Une initiative qui révèle «Tuttosport» et qui permettra aux joueurs de la Juve d’être un exemple pour le monde entier du football. Chiellini, après avoir parlé au téléphone avec le président Andre Agnelli et le directeur général Fabio Paratici, Il a entamé des consultations avec ses collègues pour sonder combien d’argent ils étaient prêts à abandonner.

Tout a commencé avec les «vaches sacrées»: Gigi Buffon, Leonardo Bonucci et Cristiano Ronaldo. Le gardien de but, le défenseur et le CR7 ont donné leur accord à la mesure et Chiellini a poursuivi la ronde d’appels avec tous les autres membres de l’équipe. Les pourparlers ne sont pas encore terminés, principalement parce qu’il y a des propositions différentes, mais en général tous les acteurs semblent s’accorder sur une baisse de leurs salaires en cette période de crise sans formation ni compétition.

Et le fait que Cristiano Ronaldo Aussi au premier rang est tout sauf un détail, puisque le Portugais est le mieux payé de la Juventus (31 millions d’euros net). La Juve estime qu’en un mois sans payer de salaire, cela permettrait d’économiser 20 millions.