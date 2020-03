L’attaquant néerlandais Justin Kluivert n’a pas la moindre intention de quitter l’Italie pour rentrer dans son pays tant que sera confiné le coronavirus. S’adressant à ‘La Gazzetta dello Sport, le joueur rom a expliqué que “Même si je pouvais retourner en Hollande, je ne le ferais pas. Malgré ma famille là-bas. Je ne veux pas prendre de risques. “

19/03/2020

Agir à 19h12

CET

SPORT.es

Le joueur ‘giallorosso’ prend la situation sous un jour positif. Selon lui, “à Rome le climat est bon et ça aide. À la maison, j’ai tous les outils dont j’ai besoin pour m’entraîner. Chaque matin, je fais de l’exercice pour rester en forme et continuer à bouger. Ensuite, je poste les vidéos sur Instagram, afin que d’autres personnes puissent également en profiter. Je suis un modèle pour de nombreux footballeurs professionnels et je veux transmettre ma motivation. “

terribles nouvelles

Kluivert a affirmé être au courant après avoir vu ce qui se passait en Italie. “Les nouvelles du nord de l’Italie sont terribles. Ici à Rome, la situation n’est pas si grave, mais à cause de ce qui se passe Je prends le virus très au sérieux. Je ne sors plus en ville, j’espère juste que tout se passe vite, je ne veux pas le prendre ou le transmettre. Il n’y a pas longtemps, tout le monde en plaisantait, mais maintenant les rires sont terminés. J’ai commencé à m’inquiéter lorsque les jeux ont été annulés. Nous étions prêts à voyager à Séville, puis on nous a dit que nous n’avions pas la permission d’atterrir en Espagne. Il est devenu clair que ce n’est pas une blague. Maintenant, tout le monde sait à quel point c’est mauvais. “

Enfin, l’attaquant rom est tenu informé par les médias. “Chaque heure peut changer quelque chose, Je demande par le biais du groupe du club, mais aussi par le biais des médias néerlandais. “