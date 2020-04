“Menace qui menace de compromettre l’activité des Fédérations”

La menace d’une énorme crise économique pour le système du football a incité la FIFA à entamer un discours concret sur la manière d’aider les associations nationales. L’idée aujourd’hui serait d’allouer entre 2 et 3 milliards d’euros pour soutenir tous les clubs en difficulté dans le monde.

PROCHE DES PAUVRES

Ansa a rapporté ces derniers jours les paroles d’un porte-parole de la plus grande organisation de football du monde, qui a ouvert la possibilité d’un soutien tangible à la communauté du football, en particulier aux soi-disant pauvres du football. Dans un moment historique où même les riches doivent faire face à une dure réalité, la création d’un fonds d’épargne pour le football semble de plus en plus urgente.

CRISE ÉCONOMIQUE

La FIFA a ensuite déclaré dans un communiqué ad hoc: “La communauté du football du monde entier connaît, dans une plus ou moins grande mesure, de graves problèmes financiers dus à l’épidémie de coronavirus, ce qui menace d’interrompre et de compromettre la capacité des associations. , d’autres organisations et clubs, des professionnels au football de base; dans de nombreuses régions du monde, un nombre considérable de personnes impliquées dans le football, y compris des joueurs masculins et féminins, resteront dans des conditions économiques extrêmement difficiles. La FIFA est dans une situation financière solide et il est de notre devoir de faire de notre mieux pour les aider. ”

ANALYSE ET OUVERTURE

Selon le New York Times, une évaluation globale de l’impact de Covid-19 sur l’ensemble du système de football sera réalisée, le fonds d’épargne du football prévoit initialement quelques centaines de millions d’euros mais de nouveaux prêts ne peuvent être exclus, avec les clubs qui se porteraient garants les bénéfices futurs des sponsors et de la télévision.