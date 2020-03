Mendizorroza teste le mauvais parcours à domicile de Valence

La force locale d’Alavés se mesurera à la faiblesse à domicile de Valence, qui tentera d’avancer dans la reprise entrevue devant Betis pour maintenir ses aspirations à accéder aux positions européennes pour ce qu’il faut ajouter à cette rencontre.

03/06/2020 à 08:10

CET

EFE

Le récent match de l’équipe Albert Celades lui laisse beaucoup de place à l’amélioration et encore plus quand il joue en tant que visiteur, car loin de chez lui, il tire quatre jours sans gagner en Ligue, ce qui a pesé ses chances de chercher la quatrième place pour répéter la prochaine campagne en Ligue des champions. Si l’on ajoute aussi le fiasco du match aller contre Atalanta, la situation loin de Mestalla est inquiétante. La dernière victoire a eu lieu le 7 décembre à la Ciutat de Valencia contre Levante. Il est actuellement septième avec 41 points, quatre de moins que Getafe, quatrième.

Pour cette rencontre, Albert Celades récupérera Francis Coquelin, après plusieurs semaines de congé en raison d’une blessure musculaire, et Rodrigo, qui effectue également plusieurs jeux en raison d’une gêne aux genoux. En face, l’Alavés retourne dans son fief après avoir récolté un match nul lors de sa visite à Leganés, à la recherche d’une victoire qui leur donne plus d’air sur les lieux de relégation.

Asier Garitano il sera obligé de changer son onze initial parce que Aleix Vidal, l’un des joueurs les plus utilisés, est sanctionné pour accumulation de réprimandes. Un grave plus que sensible.

Compositions probables

Alaves: Pacheco; Ximo, Laguardia, Ely, Duarte; Édgar Méndez, Manu García, Fejsa, Aguirregabiria; Joselu et Lucas Pérez.

Valencia CF: Cillessen, Wass, Diakhaby, Paulista, Gayà, Kondogbia, Ferran Torres, Parejo, Carlos Soler, Guedes et Gameiro.

Arbitre: Jesús Gil Manzano (C. Extremeño).

Stade: Mendizorroza.

Heure: 21 h 00