Mendy: “C’est sûr que je veux jouer dans l’UEFA 2020, mais c’est la décision de Deschamps”

L’arrière gauche du Real Madrid, Ferland Mendy, a parlé à Téléfoot et a admis son espoir de figurer sur la liste de l’équipe de France pour le prochain Euro de l’UEFA 2020. Mendy n’est pas un partant incontesté pour Madrid et cela pourrait finalement nuire à ses chances de figurer dans la liste.

«J’espère que je pourrai faire la liste, mais c’est la décision de l’entraîneur. C’est sûr que je veux jouer en Euro, mais je ne sais pas ce qui va se passer et je ne connais pas la rotation. Pour l’instant, je vais essayer d’être dans la liste suivante », a déclaré Mendy.

Le défenseur a également revu sa saison jusqu’à présent.

“Je ne me suis pas encore imposé comme starter, il y a beaucoup de pression ici, c’est la principale différence avec Lyon. Ce n’est pas que j’envoie Marcelo sur le banc, j’ai joué un peu plus que lui et c’est tout », a expliqué le défenseur.

Mendy a également révélé pourquoi il avait signé pour le Real Madrid, même s’il y avait d’autres grands clubs intéressés par sa signature.

«Le Real Madrid est le Real Madrid, c’est pourquoi j’ai pris cette décision, et Zidane était également là. Nous nous sommes rencontrés et il n’y avait vraiment pas grand-chose à décider car il me faisait confiance. De plus, ils ont aussi plus de joueurs français », a expliqué Mendy.

L’arrière gauche français est toujours en compétition pour la place de départ avec Marcelo. Mendy donne au Real Madrid plus de stabilité défensive mais parfois Los Blancos manque de créativité offensive de Marcelo, donc l’entraîneur Zidane a choisi son arrière gauche de départ en fonction de qui affrontera Los Blancos.