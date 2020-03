Menotti et le futur attaquant du Barça: “Lautaro a un énorme avenir, Neymar est un joueur de minutes”

César Luis Menotti, dans SER Catalunya, a également évoqué les spéculations sur l’arrivée de Lautaro Martínez ou le retour de Neymar au FC Barcelone pour l’été prochain: «Lautaro ou Neymar? Lautaro est plein de conditions, il est très jeune. Neymar à l’époque semblait qu’il allait être l’héritier de Messi, il ressemblait à ceci, il a quitté Barcelone et a fini par être un joueur minute. Lautaro a un énorme avenir, c’est un footballeur qui joue à l’Inter, ce qui n’est pas facile non plus. Là, il joue plus de jeu. C’est un très bon projet. On ne peut pas le comparer à Neymar, car il a fait une carrière soutenue notamment à Barcelone. Après son départ, il a perdu un peu de prestige. »