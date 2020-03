Menotti et une définition particulière de Messi: “C’est comme un chasseur qui chasse mille cailles par jour …”

Lionel Messi était au centre des critiques après le dernier duel entre le Real Madrid et Barcelone. Le Flea n’était pas inspiré, il ne pouvait pas se convertir et son niveau était loin d’être le meilleur.

Le lendemain, Hugo Gatti a brisé la faille de l’équipe catalane et l’a même considéré comme un “ancien joueur”. Mais maintenant, Celui qui est sorti publiquement était César Luis Menotti.

L’ancien DT et directeur des équipes nationales a souligné que Messi ne peut pas être la solution à tous les problèmes de l’équipe catalane et qu’elle ne fait pas partie de son moment actuel. Mais pour ce faire, il a fait une curieuse comparaison qui a surpris.

“C’est comme un chasseur qui chasse mille cailles par jour. Le jour où il chasse 999, ils disent que ce n’est pas bien, il n’a pas de but. Messi est toujours Messi”, a déclaré Flaco.

Mais en plus, Menotti a déclaré à propos de Barcelone que “je m’inquiète pour l’équipe, pas pour Messi. Vous ne pouvez pas attendre qu’il le résolve toujours, quelqu’un d’autre doit apparaître.” Il a ajouté que “son football est en adaptation. Setién vient d’arriver. Il est en train de retrouver l’équipe et surtout au milieu de terrain. Ce centre du terrain avec Xavi et Iniesta n’est pas si facile à trouver”.

Enfin, en dialogue avec Cadena Ser, Menotti a évoqué l’arrivée éventuelle de renforts au groupe catalan et a assuré que “Lautaro (Martínez) est très jeune et plein de conditions, a un énorme avenir. Neymar semblait qu’il allait être l’héritier de Messi, mais depuis qu’il a quitté le Barça, il a été un joueur sans le même prestige”.