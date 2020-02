Mercato, la Ville veut reconstruire: Luis Alberto chez De Bruyne au milieu de terrain? | marché

Manchester City doit reconstruire. Après la défaite avec Tottenham et la course folle de Liverpool de Klopp, Etihad commence à penser à vendre et à refaire l’équipe. Comme le rapporte 90min.com, il y a beaucoup de noms sur la table, et il y a aussi celui de Luis Alberto.

MARCHÉ LAZIO LUIS ALBERTO – L’Espagnol, auteur d’une performance monstrueuse contre Vérone, surmontée de deux postes, aurait été approché par l’Inter en janvier, Eriksen étant toujours dans la balance. Le non de la Lazio est sec: cet été, tout dépendra de l’objectif de la Ligue des champions. A Manchester, ils pensent que l’Espagnol pourrait être un doublon de De Bruyne. La perplexité concerne le procès-verbal: au Latium, il a un rôle de premier plan, seriez-vous prêt à jouer un peu moins?