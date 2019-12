Mercato : Zlatan Ibrahimovic signe au Milan AC

L’attaquant suédois Zlatan Ibrahimovic revient au club italien de Milan, où il a joué il y a sept ans, avec un prêt jusqu’à la fin de la saison et la possibilité de le renouveler la saison prochaine, a annoncé vendredi le club “rossonero” sur son site internet.

“Je retourne dans un club que je respecte énormément et dans une ville que j’aime. Je vais me battre avec mes collègues pour changer le cours de cette saison et concentrer nos objectifs”, ont été les premiers mots d’Ibra recueillis par le club milanais.

L’attaquant suédois avait déjà avancé son transfert au club où il a joué de 2010 à 2012 avec une photo sur son compte Instagram qui le montrait rouge aux yeux du diable, le symbole de l’équipe.

Ibra, 38 ans, qui était actuellement sans équipe, ayant quitté L.A. Galaxy après la fin de la saison de Major League, espère la résurgence d’une équipe en grave crise depuis des années et qui occupe actuellement la onzième place du championnat.

Comme expliqué par Milan dans la déclaration, l’attaquant arrivera dans la ville le 2 janvier pour effectuer les examens médicaux nécessaires et pour la formalisation régulière de l’accord, puis rejoindra les nouveaux coéquipiers pour les premières séances d’entraînement.

Le site de Milan passe en revue les données de l’attaquant du club avec 85 apparitions et 56 buts et contribue de manière décisive à la conquête du 18 Scudetto et de la Super Coupe d’Italie en 2011.

Reconnu pour ses changements de veste constants, le Suédois a joué pour l’Ajax, la Juventus, l’Inter, Barcelone, le Paris Saint-Germain, Manchester United et Los Angeles Galaxy, avec un total de 788 matches et 473 buts.

Parmi les innombrables récompenses individuelles, Ibrahimovic a remporté cinq titres de meilleur buteur (deux en Italie) et 11 éditions de Guldbollen, le prix décerné au meilleur footballeur suédois. En Serie A italienne, il a été élu trois fois meilleur joueur au classement général et cinq fois meilleur joueur étranger