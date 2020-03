Mercato : Arsenal peut signer Ancelotti dans la même semaine de son licenciement

Carlo Ancelotti c’est sur le marché. Napoli a annoncé son licenciement malgré la victoire massive des Italiens contre Genk le dernier jour de la phase de groupes de la Ligue des champions, avec laquelle ils ont obtenu le ticket pour le deuxième tour en tant que secondes du groupe. En Angleterre, ils le placent comme l’un des candidats à occuper le banc de la Armurerie. Aussi le Everton serait intéressé.

Ce sont des moments difficiles pour être entraîneur en Europe. Ces dernières semaines, plusieurs techniciens ont été licenciés. Carlo Ancelotti Ce fut le dernier d’entre eux, après une période difficile à Naples. Malgré la victoire avec laquelle les hommes de Carletto ont réussi à remporter le ticket pour les huitièmes de finale, le président du club italien, Aurelio De Laurentiis a décidé de se passer de son entraîneur. Mais les offres ne tardèrent pas à venir.

En Angleterre, le Daily Mail note qu’Arsenal veut parler à l’entraîneur italien en étant libéré. Dans l’équipe de Londres, ils sont toujours à la recherche d’un entraîneur après le licenciement d’Unai Emery. Freddie Ljungberg Il a provisoirement accepté ce poste mais ne semble pas avoir la possibilité de convertir son poste en poste permanent après les résultats obtenus. Maintenant, Ancelotti est sur la liste des candidats. En sa faveur, il a une longue histoire de clubs et son expérience en Premier League.

Cependant, l’italien n’est pas le principal favori car il préfère quelqu’un avec un passé d’artilleur. Dans ce sens, Mikel Arteta et Patrick Vieira ils commenceraient par un avantage. Ils ont également testé Marcelino, un ancien joueur de Valence, mais cela ne leur convient pas. De plus, Arsenal n’est pas le seul entraîneur intéressé par l’ancien Milan, Chelsea, le PSG, le Real Madrid, le Bayern, entre autres. Everton est également attentif à l’italien et il y a quelques jours en Italie il y avait des spéculations sur le possible retour d’Ancelotti sur le banc du Parc des Princes.