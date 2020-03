Mercato : Barcelone attend Guardiola

En Angleterre, ils assurent que le Barcelone attend la situation de Pep Guardiola. Bien que Sampedor ait un contrat avec lui Manchester City jusqu’en 2021, pourrait recourir cet été à un clause d’échappement et quitter l’équipe citoyenne prématurément après une mauvaise saison en Premier League. A Can Barça, ils sont très vigilants pour voir s’ils peuvent ramener l’ancien entraîneur du Barça au Camp Nou.

Le retour de Pep Guardiola Barcelone est de retour dans les airs. En Angleterre, le journal Express assure que l’équipe catalane est très attentive à la situation de l’entraîneur de Manchester City et qu’il pourrait effectuer une opération pour le ramener au cas où le catalan mettrait fin à son aventure avec les citoyens prématurément. Même si a un contrat jusqu’en 2021, cette semaine, il était connu une clause qui permettrait à Guardiola de quitter cet été s’il y a une série de conditions.

En fait, la Ville est déjà tester des substituts possibles pour Pep Guardiola, avec Mauricio Pochettino, gratuit depuis son départ de Tottenham, parmi les principaux favoris. Pendant ce temps, à Barcelone, ils suivent de près leur situation car ils considèrent Guardiola comme le facteur déterminant pour objectif résisté depuis 2015: conquérir la Ligue des champions.

De plus, il y a plus de raisons de penser que le retour de Guardiola au club du Barça pourrait être très proche. Selon les informations susmentionnées, l’épouse du technicien est revenue à Barcelone l’été dernier avec l’un de ses trois enfants pour pouvoir mieux diriger ses activités de mode à Barcelone, car elle a rencontré de plus grandes difficultés de Manchester.