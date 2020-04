Mercato : Barcelone rêve d’un troc Coutinho

Barcelone profite également de la mise en quarantaine pour programmer la prochaine saison et, avec peu d’argent en main, l’un des locaux du club culé est face à la signature d’un milieu de terrain qui remplace la perte de Rakitic et celle possible de Vidal. Son objectif numéro 1, selon Mundo Deportivo, est Kanté.

A Barcelone, il est clair que Kanté Il serait le joueur idéal pour renforcer le milieu de terrain de l’équipe, mais ils sont également conscients que la boîte est vide et ils ne pourront pas faire face au prix de 100 millions que Chelsea estime l’un des moyens de défense les plus importants au monde. Compte tenu de cette situation, et comme le souligne ce média, ils pourraient introduire Coutinho dans l’opération.

Compte tenu de la récession économique qui frappera le monde du football en raison de la coronavirus, cet été, les échanges de joueurs peuvent devenir à la mode et avec cette attitude, Barcelone tentera de convaincre Chelsea avec le transfert de Coutinho, qui dans les meilleures prévisions de la direction sportive de culé serait évalué à 80 millions.

Mais le Barcelone Ce ne sera pas facile avec votre tentative de changer de carte. Principalement parce que la carrière de Coutinho a été inversée depuis qu’il a quitté Liverpool pour enfiler le maillot du Barça. L’été dernier, il est allé au Bayern pour tenter de rebondir sa carrière mais, après ne pas s’être imposé comme partant, dans le club bavarois ils n’exerceront pas l’option d’achat de 120 millions stipulée dans le transfert.

Étant donné que son avenir au Camp Nou est plus que compliqué, Barcelone va maintenant essayer de capturer Kanté, l’un des meilleurs milieux de terrain du monde, avec un Coutinho dont la carrière est en baisse mais qui en Angleterre a toujours une bonne formation. Nous verrons ce qui se passe …