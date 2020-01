Mercato : Barcelone veut Eriksen en janvier

Il Barcelone veut se faire dans ce marché d’hiver avec Christian Eriksen. C’est ainsi qu’ils le montrent depuis l’Angleterre. Comme l’a rapporté Sky Sports, l’équipe du Barça a demandé à Tottenham car il est intéressé à signer le milieu de terrain danois dans ce marché d’hiver. Le club anglais négocie avec le Inter Milan mais l’accord n’est pas terminé et entre-temps le club présidé par Josep María Bartomeu est entré en scène.

Il reste moins de dix jours avant la fermeture du marché d’hiver et l’un des mouvements les plus attendus n’a pas encore été clôturé, qui concerne l’avenir de Christian Eriksen. Le milieu de terrain danois conclut un contrat avec le Tottenham en juin 2020 et le joueur est déterminé à partir ce mois-ci. En fait, il a déjà dit oui à l’Inter Milan et les entités anglaise et italienne négocient depuis plusieurs jours.

L’accord ne dépend que de quelques franges et de l’Italie, il est assuré que ce sera “une question de jours”. Certains médias suggèrent que lundi pourrait passer l’examen médical, mais l’opération n’a toujours pas l’approbation finale en l’absence de décision sur le numéro de son transfert.

Un retard qui a profité de Barcelone. Selon Sky Sports, le club présidé par Josep María Bartomeu a demandé à Daniel Levy, Président de Tottenham, car les Catalans seraient intéressés à avoir le milieu de terrain danois en janvier. Pour le moment, plus d’informations n’ont été révélées ou s’il y a eu une offre formelle de la part des Catalans, mais en l’absence d’un peu plus d’une semaine pour la fermeture du marché, il semble que la question d’Eriksen va encore donner beaucoup à dire .