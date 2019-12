Mercato : Carrillo revient sur un Leganés en manque de buts

Guido Carrillo a été présenté à nouveau en signant Leganés dans les derniers jours du marché d'été pour la joie de la paroisse du concombre. L'attaquant argentin revient à Butarque en prêt une saison de plus de Southampton pour renforcer l'attaque du groupe dirigé par Mauricio Pellegrino.

Il mauvais départ en championnat (0 point sur 9 possible) Cela a sonné l'alarme de l'équipe, bien qu'avec cette incorporation, les sentiments pour la prochaine réunion soient positifs. Les chiffres de Guido la saison dernière n'étaient pas mauvais pour ses débuts, marquant un total de 6 buts en 32 matchs joués.

Il l'attaquant a un bon physique (1,92m) ce qui lui permet de concourir dans le jeu aérien, il se comporte bien sur le dos et ne manque pas de colle. Des fonctionnalités qui doivent être ajoutées pour aider l'équipe à commencer à marquer et à ne pas se précipiter pour maintenir la catégorie.

Carrillo signe une analyse Biwenger

La Le retour de Carrillo à Leganés Cela représente un changement possible dans la formation de départ de l'équipe de Madrid. Jusqu'à présent, les détenteurs avant du l'équipe a été Braithwaite et En-Nesyri, qui ont toujours devancé Sabin Merino ou Juan Muñoz.

Les numéros de l'attaquant argentin garantissent son retour, après avoir laissé un Note moyenne de 6,99 dans Sofascore et un total de 102 piques distribué par les chroniqueurs de Diario AS. Le style de jeu de Carrillo peut compléter le style actuel que l'entraîneur argentin a mis en œuvre.

Au début, c'est il est possible que Braithwaite et En-Nesyri suivent en attaque mais vu le besoin de points que possède Leganés, il ne serait pas rare qu'il débute en LL 4ème jour en tant que starter. Nous ne considérerions pas cela comme une bonne affaire pour le moment, mais il est clair que ce sera un joueur qui ajoutera des minutes et qui pourrait compléter un modèle.