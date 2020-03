Mercato : demander à la Juventus de le signer

En Italie, ils assurent que Cristiano Ronaldo a demandé au conseil de signer Paul Pogba, footballeur que le Real Madrid aime aussi. Le Français veut quitter Manchester United et de nombreuses rumeurs tournent autour du champion du monde.

Comme le rapporte Tuttosport, Pogba prévoit de retourner à la Juventus, club dont il est venu à Manchester United après un transfert record qui a clôturé pour 120 millions. L’une des raisons pour lesquelles le milieu de terrain est davantage intéressé à défendre à nouveau le maillot Vecchia Signora est Cristiano Ronaldo.

Et c’est que ce média italien assure que L’attaquant portugais a demandé au conseil d’administration de l’équipe transalpine d’essayer de signer Pogba sur le marché d’hiver. L’opération ne serait pas facile, en raison du prix et de l’intérêt d’autres clubs, comme le Real Madrid, qui a Zinedine Zidane sur le banc et a insisté pour la signature du footballeur de Manchester United.

Paul Pogba continue avec la même intention que l’été dernier: quitter Manchester United. Le club britannique n’a pas facilité le départ du footballeur français d’Old Trafford, pas plus que son entraîneur, Solskjaer, qui a répété à maintes reprises qu’il ne quitterait pas les Red Devils.