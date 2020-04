Mercato : Diego Godín ne s’adapte pas à l’Italie et pourrait aller en Premier League

En Italie, ils suggèrent que Diego Godín pourrait quitter l’Inter Milan un an après avoir atterri dans la ville milanaise. Le défenseur central uruguayen ne s’est pas adapté à l’équipe neroazzurro et pourrait emballer en direction du premier ministre, où ils se sont déjà intéressés à lui.

Comme l’a révélé Tuttosport, edes équipes comme Manchester United ou Tottenham envisageraient déjà de partir pour Diego Godín dans le prochain marché de transfert. En fait, il a également été lié à Valence ces dernières semaines.

Dans le cas de Manchester United, Diego Godín est un vieux souhait des diables rouges. Les Britanniques, depuis plusieurs saisons, s’intéressent déjà à la Charrúa, mais l’ancien Atlético a préféré rester à Madrid malgré le salaire stratosphérique qu’ils lui ont envoyé d’Angleterre.

Diego Godin Il est arrivé à l’Inter l’été dernier après avoir conclu un contrat avec l’Atlético de Madrid. L’Uruguayen est passé de jouer dans une équipe qui défend dans sa région à le faire loin d’elle dans l’équipe italienne et aussi, avec une ligne de trois centrales et non deux, comme il avait l’habitude de toutes ces années d’être sous Cholo Simeone.