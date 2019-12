Mercato : FC Barcelone: ​​Rafinha est la star du Celta

Il Celtique de Vigo a clôturé hier l'un des mouvements les plus intéressants de cette dernière semaine du marché des transferts d'été. Rafinha arrive sur le plateau galicien après renouvellement avec le FC Barcelone jusqu'en juin 2021 selon la formule de transfert sans option d'achat, payer un total de 1,5 million d'euros en variables. De plus, le club s'occupera du dossier complet du joueur, même si sa demande initiale était de payer 50%.

Il Un joueur de football brésilien était sur la bretelle de sortie depuis la fin de la saison dernière et ce n'est que le 2 septembre que son destin est connu. De plus, les blessures de Leo Messi, Luis Suárez et Dembélé retardent sa marche depuis que Valverde a compté sur lui pour les premiers jours de LaLiga 2019/2020.

Bien que était sur le point de partir transféré au Valencia CF, les divergences du personnel d'entraîneurs avec la propriété (Peter Lim) ont fini par rejeter la signature. Le joueur était très satisfait de Marcelino García Toral qui recherchait un joueur qui aurait permis à Parejo de se reposer et pourrait agir comme initié, mais sans l'approbation de Singapour, la signature n'a jamais été close.

Au milieu de cette situation, le Celtic au dernier jour du marché pour profiter des doutes et obtenir un joueur qui améliore considérablement le niveau compétitif de l'équipe. De plus, Rafinha avait auparavant joué à Balaído, renforçant la ligne de dédicaces de l'équipe Vigués cet été avec le retour de Santi Mina ou Denis Suárez.

Analyse Biwenger de la signature de Rafinha

Il Signature de Rafinha Cela implique des changements dans les onze têtes de Celta. Au début, le carioca arrive en pleine forme et avec la capacité de commencer à ajouter dès le premier instant. Il ne serait pas inhabituel de le voir dans le onze de départ du jour 4 du duel contre Grenade à Balaidos.

Il Brais Mendez pourrait être le principal blessé, qu'il pouvait voir comme son poste de départ chancelant, bien que la polyvalence de Rafinha puisse également le placer dans d'autres positions. Le petit Alcantara sera l'une des bonnes affaires de cette semaine même si son prix avait déjà commencé à grimper en raison des bonnes performances des premiers jours de championnat.

Il Le Celtic s'est bien renforcé à la fois au centre du terrain et à l'attaque pour inverser la mauvaise dynamique du parcours passé.