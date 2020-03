Mercato : Flamengo veut Diego Costa

Diego Costa pourrait vivre ses derniers jours Athlète de Madrid. L’attaquant hispano-brésilien est l’un des joueurs qui gère le Flamengo pour renforcer votre point d’attaque de ne pas pouvoir tenir plus longtemps Gabriel Barbosa, plus connu comme Gabigol, propriété de Inter Milan. Selon Goal, le club de Rio de Janeiro a déjà entamé des conversations avec l’attaquant de matelas pour revenir au Brésil après toute une carrière en Europe.

Le Flamengo, qui a retrouvé sa position de leader du championnat de Rio de Janeiro, cherche des alternatives au départ plus que possible de Gabigol, que l’Inter voudrait récupérer après la belle performance qu’il a donnée ces deux dernières années au Brésil, d’abord avec Santos puis avec le club noir et blanc. Les Italiens ont mis un prix sur l’attaquant brésilien, 35 millions d’euros, un prix qu’ils ne peuvent pas se permettre, d’où le pas en avant donné par Diego Costa.

Filipe Luisqui a quitté le Athlète de Madrid cet été en direction de Flamengo, Il ferait partie de ceux qui testeraient l’attaquant de matelas pour découvrir sa prédisposition à retourner dans son pays. L’ailier a partagé de nombreuses années dans le dressing avec Côte lors de leurs étapes à l’Atlético de Madrid et à Chelsea, ils ont donc une grande amitié. En fait, récemment Filipe Luis Il a déclaré que Costa «est un joueur idéal pour Flamengo en raison de son style de jeu. Les fans l’accueilleraient rapidement. J’espère être ici pour vivre ce rêve avec lui, ce serait très bien«.

Diego Costa a un contrat avec le Athlète de Madrid jusqu’en 2021, bien que son importance dans le club de matelas et dans les plans de Simeone Ils ont diminué, en partie en raison des blessures consécutives qu’il souffre et en partie en raison de la faible performance qu’il a donnée depuis son retour de Londres: seulement sept buts en 42 matches de championnat; 15 buts en 60 matchs entre toutes les compétitions, un but tous les quatre matchs.

Pour tout cela, le Athlète serait disposé à négocier une éventuelle vente de Costa, auquel ils évalueraient pour un chiffre qui oscillerait les 20 ou 30 millions d’euros, prix qu’un club du projet de la Flamengo, surtout après sa performance dans le dernier Coupe Libertadores, champion après avoir frappé River Plate 2-1, curieusement avec un doublé de Gabigol …